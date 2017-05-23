Стивен Сигал захотел взять "дальневосточный гектар" в Приморье

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Голливудский актер Стивен Сигал, ставший в конце 2016 года гражданином России, примет участие в съемках проекта одного из центральных телеканалов.

Как сообщила администрация Приморья, в новом телешоу покажут, как популярный актер будет получать дальневосточный гектар.

"Телезрителям подробно расскажут обо всех этапах, которые пройдет Сигал - от выбора земельного участка и подачи заявления до оформления земли в собственность", - приводятся в сообщении слова представителя компании-оператора проекта Ильи Горбунова.

Уточняется, что в будущем на своем участке Сигал намерен построить многофункциональный спортивный комплекс, где планирует проводить мастер-классы и встречи со спортсменами.

Представитель компании добавил, что в планах также построить здесь международный культурный центр с парком развлечений, гостиницами, музеем и выставочным центром.

"Мы уже работаем с инвесторами, которые готовы реализовать эти проекты в Приморье", - цитирует администрация слова представителя компании.

В настоящее время действует федеральный закон о "дальневосточном гектаре", согласно которому каждый гражданин может получить в собственность на Дальнем Востоке 1 га земли.

На первом этапе земля выделялась лишь в определенных "пилотных" муниципалитетах. С 1 октября 2016 года каждый житель Дальнего Востока может получить земельный участок в своем регионе. С 1 февраля 2017 года "дальневосточный гектар" выдается любому жителю России. По последним данным, за весь период программы от граждан России поступило свыше 90 тыс. заявок.

Получателям земельных участков по программе "дальневосточный гектар" доступны государственные меры поддержки, среди которых льготное кредитование, гранты для начинающих фермеров и квоты на заготовку древесины для индивидуального жилищного строительства.