Иск бывшей жены Потанина на 850 млрд рублей рассмотрят 14 июня

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы 14 июня проведет подготовку по иску бывшей супруги главы "Норильского никеля" Владимира Потанина Натальи, которая просит взыскать с бизнесмена почти 850 млрд рублей, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Досудебная подготовка по иску назначена на 14 июня в 9.00. Она пройдет в закрытом режиме", - сказала Пылина.

По ее словам, в исковом заявлении Потанина требует признать общим имуществом бывших супругов акции зарегистрированных на Кипре компаний (Pharanco, Bektanco, Decoso, Lovenco), а также права к трастовым управляющим/доверительным собственникам акций этих компаний, права к трастовым управляющим/доверительным собственникам акций ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО "Полюс Золото", после чего разделить акции офшоров пополам и взыскать с бизесмена их стоимость.

"Общая сумма, которая Потанина просит взыскать за половину от каждого пакета акций четырех компании составляет 849 млрд 227 млн 337 тысяч 94 рубля и 60 копеек",- уточнила Пылина.

Также в Пресненском суде Москвы 25 мая в 9:20 пройдет предварительное слушание по второму иску Потаниной к бывшему мужу, в котором она просит взыскать 215 млрд 288 млн 852 тысячи 916 рублей и 37 копеек за половину акций ЗАО "КМ-Ивест", которые истица также просит признать общим имуществом экс-супругов, сообщила Пылина.

Пресненский районный и Московский городской суды в 2016 году отклонили иск Потаниной к ее бывшему супругу. Суд исходил из того, что формально Потанин не является владельцем доли в "Норильском никеле", которую Потанина требовала разделить как совместно нажитое имущество.

Целью иска Потаниной являлось признание ее права на 50% пакета акций Потанина в ГМК, а также половину акций "Интерроса". Пакет акций ГМК, который она пыталась отсудить, Потанина планировала передать в управление государству.

Ответчиками по иску Потаниной выступали девять офшоров "Интерроса" (Boledstone Services, Bonico Holdings, Enalo Trading, ICFI Cyprus, Montebella Holdings, Olderfrey Holdings, Sorange Investment, Tacom Holdings, Whiteleave Holdings), а также ЗАО "ХК "Интеррос", Потанин и две гражданки Кипра - Мария Филакту и София Иосиф. Они, согласно официальной документации "Норникеля" и "Интерроса", являлись конечными бенефициарами кипрской Interros International Investments, которая ранее была "материнской" для ряда "дочек", контролирующих в общей сложности 30,41% акций "Норникеля".

Юридическая команда экс-супруги Потанина осенью 2014 года начала судебный процесс в отношении структур "Интерроса" на Кипре, пытаясь добиться ареста части активов. 27 октября 2015 года районный суд Лимасола отказал в рассмотрении иска к структурам "Интерроса", посчитав, что претензии на имущество бизнесмена должны рассматриваться в России. От апелляции на это решение сторона Потаниной отказалась, сосредоточившись на судебном разбирательстве в российской юрисдикции.

"Интеррос" Потанина владеет 30,3% акций "Норникеля", "РусАл" - 27,8%, Crispian (аффилированная с Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова) - 6,3%, "Металлоинвест" - 1,8%.