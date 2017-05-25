Суд отклонил иск бывшей супруги к Потанину на 215 млрд рублей

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы отклонил иск экс-супруги главы "Норникеля" Владимира Потанина Натальи, в котором она просила признать их общим имуществом акции ЗАО "КМ-Инвест" и взыскать более 215 млрд рублей за половину пакета.

Как сообщил "Интерфаксу" представляющий Потанину юрист Павел Коновалов, судья иск отклонил в связи с истечением срока давности.

Потанины состояли в браке с 1983 по 2014 год. После развода Наталия получила 380 миллионов рублей и три земельных участка в Московской области. В марте 2017 года она подала иск с требованием более 215 миллиардов рублей за акции "КМ Инвест". Также она не один раз подавала иски с требованием разделить акции "Норильского никеля" и "Интеррос Интернешнл".

Так, в другом исковом заявлении Потанина требует признать общим имуществом бывших супругов акции зарегистрированных на Кипре компаний (Pharanco, Bektanco, Decoso, Lovenco), а также права к трастовым управляющим/доверительным собственникам акций этих компаний, права к трастовым управляющим/доверительным собственникам акций ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО "Полюс Золото", после чего разделить акции офшоров пополам и взыскать с бизесмена их стоимость - почти 850 млрд рублей. Пресненский суд Москвы проведет подготовку по этому иску 14 июня.