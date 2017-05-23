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Бывшая жена Потанина потребовала удовлетворить иск на 850 млрд рублей

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Наталия Потанина, бывшая жена бизнесмена Владимира Потанина, подала к нему новый иск на 849,2 миллиарда рублей, сообщил журнал Forbes.

У редакции журнала есть копия искового заявления. В ней Наталия Потанина потребовала признать общей собственностью акции ряда иностранных компаний и взыскать компенсацию за дивиденды с акций "Норильского никеля" и компании "Полюс золото".

Потанины состояли в браке с 1983 по 2014 год. После развода Наталия получила 380 миллионов рублей и три земельных участка в Московской области. В марте 2017 года она подала иск с требованием более 215 миллиардов рублей за акции "КМ Инвест". Также она не один раз подавала иски, чтобы разделить акции "Норильского никеля" и "Интеррос Интернешнл".

Теги: Наталия Потанина, Владимир Потанин, Норильский никель, Полюс золото
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