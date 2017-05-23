У директора РАМТ вслед за обыском у Серебренникова тоже устроили обыск

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят обыск у бывшего руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ Софьи Апфельбаум, которая в сейчас занимает пост директора Российского академического молодежного театра (РАМТ), сообщил "Интерфаксу" координатор правозащитной организации "Русь Сидящая" Александр Федяров.

"Обыск проводится по месту жительства Софьи Апфельбаум. Обыск проводится по тому же делу, в рамках которого пришли с обыском к Серебренникову (худрук "Гоголь-центра" Кирилл Сребреников - ИФ)", - сказал Федяров во вторник.

Обыск у Серебренникова

Ранее он сообщил, что Серебренников будет допрошен по делу о хищении бюджетных средств основанной им "Седьмой студией". "Обыск в квартире Кирилла Серебренникова скоро закончится. По моей информации, он поедет в (следственный) отдел давать показания", - сказал координатор организации.

Федяров подчеркнул, что в настоящее время Серебренников не находится ни в статусе подозреваемого, ни в статусе обвиняемого по уголовному делу.

Хищение 200 млн рублей

Ранее во вторник стало известно о проведении обысков в "Гоголь-центре" и в квартире худрука театра. Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова, обыски у худрука "Гоголь-центра" связаны с расследованием уголовного дела о хищении крупной суммы из бюджета, выделенной некоммерческой организации "Седьмая студия".

Позже в пресс-службе СК "Интерфаксу" сообщили, что следствие оценивает размер похищенных из бюджета средств, выделенных "Седьмой студии", в 200 млн рублей.

"По версии следствия, пока неустановленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства РФ", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".