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Серебренников вышел из здания СКР после допроса

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников, у которого во вторник утром дома был проведён обыск по делу о многомиллионном хищении средств, вышел после допроса из здания Следственного комитета РФ.

Как передает корреспондент "Интерфакса", К.Серебренников покинул здание второго управления СКР по особо важным делам на Новокузнецкой улице в Москве.

Ранее представитель столичного главка следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что К.Серебренников допрошен как свидетель, мера пресечения ему не избиралась. "В ходе расследования уголовного дела Серебренников допрошен в качестве свидетеля и с него взято обязательство о явке к следователю", - сказала Иванова "Интерфаксу".

Вышедший из здания СКР после допроса К.Серебренников подтвердил, что находится в статусе свидетеля. "Да, я свидетель", - сказал он. От других комментариев режиссер отказался, добавил, что устал, и, показав V (знак победы), сел в машину и уехал.

Ранее во вторник из Следственного комитета после допроса по тому же делу отпустили директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум. Она покинула здание СК, отказавшись от комментариев.

Адвокат ещё двоих допрашиваемых по тому же делу ранее сообщила, что ее подзащитные - девушка и молодой человек - также находятся на допросе в качестве свидетелей по этому делу. О их судьбе пока ничего неизвестно.

Ранее во вторник в рамках одного дела обыски прошли у К.Серебренникова, С.Апфельбаум, а также в помещении "Гоголь-центра". После этого Серебренникова и Апфельбаум повезли на допрос к следователям.

Около 18:00 обыски в московском театре "Гоголь-центр" завершились, его двери открылись и артисты получили возможность попасть внутрь своего учреждения.

По данным СКР, обыски у художественного руководителя "Гоголь-центра" связаны с расследованием уголовного дела о хищении крупной суммы из бюджета, выделенной некоммерческой организации "Седьмая студия".

Позже в пресс-службе СК "Интерфаксу" сообщили, что следствие оценивает размер похищенных из бюджета денежных средств, выделенных "Седьмой студии" в размере 200 млн рублей.

"По версии следствия, пока неустановленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства РФ", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

Между тем артисты и режиссеры, в числе которых Олег Табаков, Марк Захаров, Сергей Гармаш и другие, написали письмо в поддержку художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова.

"Коллеги и друзья Кирилла Серебренникова и театра "Гоголь-центр" потрясены сегодняшними событиями. Мы все знаем К.Серебренникова как честного, порядочного и открытого человека. Работа талантливого руководителя и всего театра была прервана внезапным обыском, мы выражаем слова поддержки нашим коллегам", - зачитала коллективное письмо актриса Чулпан Хаматова журналистам во вторник. Она отметила, что К.Серебренников - один из самых ярких российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только в РФ, но и во всем мире.

Под письмом поставили свои подписи артисты и режиссеры: Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Олег Табаков, Марк Захаров, Сергей Гармаш, Алла Демидова, Алексей Агранович, Вика Толстоганова, Анатолий Белый, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин и другие.

Теги: Кирилл Серебренников, Россия
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