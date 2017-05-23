Следователи допрашивают Серебренникова и еще трех человек по делу о растрате

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Следователи приступили к допросу художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова и как минимум еще троих человек по делу о многомиллионном хищении средств, выделенных некоммерческой организации "Седьмая студия".

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум, ее подзащитная в настоящий момент находится на допросе в Следственном комитете.

"У моей подзащитной сегодня рано утром провели обыск и потом повезли на допрос. Я к ней пока не могу попасть", - сказал адвокат.

Адвокат еще двоих допрашиваемых сообщила, что ее подзащитные - девушка и молодой человек - также находятся на допросе в качестве свидетелей по этому делу.

Как сообщалось, во вторник в рамках одного дела обыски прошли у Серебренникова, Апфельбаум, а также в помещении "Гоголь-центра". После этого Серебренникова повезли на допрос к следователям, сообщил координатор правозащитной организации "Русь сидящая" Алексей Федяров.

По данным СКР, обыски у художественного руководителя "Гоголь-центра" связаны с расследованием уголовного дела о хищении крупной суммы из бюджета, выделенной некоммерческой организации "Седьмая студия". Позже в пресс-службе СК "Интерфаксу" сообщили, что следствие оценивает размер похищенных из бюджета денежных средств, выделенных "Седьмой студии" в размере 200 млн рублей.

"По версии следствия, пока неустановленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства РФ", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".