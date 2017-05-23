Путин принес соболезнования в связи с террористической атакой на Филиппинах

По словам Родриго Дутерте, для борьбы с террористами его страна нуждается в современном вооружении

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что конфликт, возникший на Филиппинах, в результате которого было введено военное положение в одной из провинций, будет быстро урегулирован с наименьшими потерями.

"Я хочу в начале нашей беседы выразить соболезнования в связи с гибелью людей в вашей стране, которая произошла вследствие террористической атаки", - заявил Путин на встрече с президентом Филиппин Родриго Дутерте поздно вечером во вторник в Кремле.

"Подразделения ИГИЛ заняли провинцию, и по-прежнему сейчас идут столкновения, боевые действия. Мне, к сожалению, нужно вылететь туда и быть там", - отметил Дутерте. Он рассказал, что в результате нападения погибли люди.

"Я и мои коллеги с полным пониманием относимся к тому, что вы вынуждены вернуться срочно на родину. Хочу выразить надежду на то, что конфликт, о котором вы сейчас сказали, будет как можно быстрее урегулирован с наименьшими потерями", - подчеркнул президент РФ.

Говоря о развитии сотрудничества с РФ, в том числе в военно-технической сфере, президент Филиппин отметил, что республика нуждается в современном оружии для борьбы с ИГИЛ.

"Конечно же, наша страна нуждается в современных образцах вооружений, у нас были определенные заказы в США, но сейчас ситуация там не очень гладкая. И для того чтобы сражаться с ИГИЛ, для того чтобы сражаться с их подразделениями и группировками, нам нужно современное оружие", - сказал президент Филиппин.