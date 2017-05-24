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Дума завершит рассмотрение законопроекта об отмене открепительных удостоверений

Законопроект предусматривает несколько поправок относительно процесса голосования

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду завершит рассмотрение законопроектов об отмене открепительных удостоверений на выборах и о приравнивании встреч депутатов с избирателями на улице к митингам. На среду назначено третье окончательное чтение по пакету поправок в избирательное законодательство. Устанавливается возможность голосования по заявлению избирателя, это коснется тех граждан, которые в день голосования будут отсутствовать по месту регистрации.

Поправки определяют, что избиратель, который будет находиться в день голосования вне места жительства, вправе подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в порядке, установленном ЦИК РФ.

Кроме того поправки в закон о выборах президента устанавливают, что "если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы президента РФ, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, или это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днем, выборы назначаются на следующее воскресенье".

В 2018 году выборы президента, как ожидается, придутся на неделю, на которую выпадает Международный женский день 8 марта, и в соответствии с предлагаемой поправкой выборы могут быть перенесены на следующее воскресенье, которое, в свою очередь, выпадает на 18 марта.

Еще один законопроект, который планируется рассмотреть в среду в третьем чтении, обязывает депутата уведомлять власти о встрече со своими избирателями на улице, на такие встречи предлагается распространить действие закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", встречи депутатов в помещениях по-прежнему будут проходить без уведомлений.

Поправки устанавливают две формы проведения встреч депутатов всех уровней со своими избирателями: первая - в помещениях, специально отведенных местах и на внутридомовых территориях, вторая форма - проведение встреч с избирателями в форме публичных мероприятий - собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Во время встречи депутатов с избирателями в помещениях, специально отведенных местах и внутридомовых территориях не будет требоваться уведомление органов исполнительной власти и органов местного самоуправления (МСУ). Что относится к таким специально отведенным местам для встреч с избирателями, должны будут определить органы МСУ и органы исполнительной власти регионов, а также порядок предоставления таких помещений.

О проведении встреч с избирателями в виде митингов депутат должен будет уведомлять власти не ранее чем за 10 дней и не позднее 5 дней. Для всех остальных граждан в настоящее время действует правило, что уведомление нужно подавать в период не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения планируемого публичного мероприятия.

Вводится административная ответственность за воспрепятствование проведению встреч депутатов Госдумы с избирателями.

Теги: Россия, Госдума
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