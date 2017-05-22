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СМИ узнали о планах повысить явку на выборах "неполитическими" референдумами

Эффективность местных плебисцитов и соцопросов планируют протестировать на губернаторских выборах в сентябре

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Сценарий, при котором местные референдумы по "неполитическим вопросам" станут перспективным способом повышения явки на президентских выборах в 2018 году, может быть опробован уже на губернаторских выборах в сентябре этого года, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на два источника, близких к администрации президента (АП).

"Каждая такая мини-кампания будет давать небольшой локальный прирост явки на 2-3%, однако если это произойдет во всех регионах, в том числе в наиболее населенных, кумулятивный эффект окажется значительным. Собеседник "Известий" отметил, что неполитические вопросы, которые важны для жителей конкретной территории и которые можно вынести на референдум, могут привлечь избирателей на участки вне зависимости от состава участников выборов", - пишет издание.

Также в публикации отмечается, что о намерении провести референдумы по значимым для граждан вопросам ранее заявляли и в администрации президента. Тогда же собеседники газеты говорили о том, что местные плебисциты могут повысить явку на президентских выборах.

Источник издания добавил, что опробовать такую модель региональные команды могут уже в сентябре, проведя параллельно с выборами губернаторов и заксобраний местные референдумы о переименовании городов. По его словам, речь идет только о территориях, где вопрос о смене названия давно дискутируется.

"Например, в Иванове давно обсуждается возвращение исторического названия - Иваново-Вознесенск. Михаил Мень, будучи главой Ивановской области, обсуждал эту тему еще с патриархом Алексием. Городу Киров предлагали вернуть дореволюционное название Вятка - экс-губернатор области Никита Белых даже создавал комиссию для изучения этого вопроса, но дело кончилось ничем. В Ярославской области есть город Тутаев, который претендует на включение в Золотое кольцо России. Осенью 2016 года законопроект о возвращении Тутаеву исторического названия Романов-Борисоглебск даже прошел первое чтение в Госдуме. Так что вопрос актуален", - цитируют "Известия" слова своего собеседника.

Впрочем, как уточняет газета, проблема в том, что согласно ФЗ №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления" смена названия не относится к вопросам местного значения. Именно с этим препятствием уже не раз сталкивались региональные власти, желавшие вынести вопрос на референдум. В соответствии с законом "О наименовании географических объектов" подобные решения принимаются федеральным законом по представлению местных (региональных) властей. "Мнение местных жителей может быть учтено, но как его выявлять - нигде не сказано", - говорится в материале.

В то же время, по словам собеседника "Известий", "закон не запрещает проводить в день выборов масштабный соцопрос граждан - на выходе с участков или в помещении избирательных участков".

Еще один источник сообщил изданию, что вопрос о переименовании городов с "политической" окраской (Волгоград - Сталинград, Калининград - Кенигсберг, Ульяновск - Симбирск) не рассматривается, так как "это может привести к расколу в обществе и даст возможность, например, коммунистам сформировать контркампанию за счет темы сохранения советского наследия".

Теги: Россия
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