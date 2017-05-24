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Усманов в новом видеообращении отказался от дебатов с Навальным

"Тьфу на тебя еще раз", - завершил свое выступление Усманов

Усманов в новом видеообращении отказался от дебатов с Навальным
Предприниматель Алишер Усманов
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Миллиардер Алишер Усманов во второй раз обратился к оппозиционеру Алексею Навальному в видеообращении, размещенном на личной странице "ВКонтакте".

Усманов посетовал, что ждал от политика извинений, а не предложения поучаствовать в дебатах. "А вместо этого услышал от него очередные оскорбления, ложь, дешевый популизм, - говорит Усманов. - Разного рода такие заявления, как "вы украли у нас руду", "все воровали, значит и Усманов воровал"...".

Усманов сравнил Навального с булгаковским персонажем Шариковым из "Собачьего сердца", который "обещал все отнять и поделить". " Вот ты, Алексей прям Полиграфычем становишься, прям достойный продолжатель, - рассуждает миллиардер. - Но если Шариков - необразованный демагог по книге, ты идешь далеко дальше. Ты не просто демагог, но еще и высокохудожественный врун".

"Сделай первый шаг, и тебе полегчает, Алексей Полиграфович Навальный", - советует Усманов. Он отказался от предложения Навального провести дебаты, заявив, что дебаты у них состоятся в суде, пообещав, что там Навальному объяснят разницу между правдой и ложью.

"Тьфу на тебя еще раз", - завершил свое обращение Усманов.

18 мая он опубликовал "ВКонтакте" первое видеообращение к Навальному. Оно было посвящено судебному иску к оппозиционеру о клевете. В видеоролике Усманов обращается к Навальному на "ты", называет его уголовником и обвиняет во лжи.

Оппозиционер, в свою очередь, в ответном видео на обращение Усманова пригласил его на дебаты. Навальный отметил, что РБК и "Дождь" выразили готовность организовать такую дискуссию.

Теги: Алишер Усманов, Алексей Навальный
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