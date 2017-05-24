Ликвидированная после взрыва в Петербурге ячейка ИГ планировала теракты в людных местах

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Совместная работа спецслужб стран Содружества независимых государств (СНГ) позволила предотвратить теракты, которые планировали фигуранты дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"В результате согласованных действий органам безопасности Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и РФ удалось в сжатые сроки установить личность смертника, совершившего теракт в метро Санкт-Петербурга и задержать причастных к этому лиц", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности СНГ в среду в Бишкеке.

В результате, по его словам, в России была "ликвидирована террористическая ячейка "Исламского государства" (запрещенная в РФ организация), планирующая совершить теракты в местах массового пребывания людей с применением автоматического оружия и самодельных взрывных устройств, задержаны 10 террористов - выходцев из Центральной Азии, возбуждено уголовное дело".

Теракт в Петербурге

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 15 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.

17 апреля ФСБ России сообщила, что подозреваемый в подготовке террориста-смертника 26-летний Аброр Азимов задержан в Одинцовском районе Московской области. Басманный суд Москвы отправил его под арест до начала июня.

19 апреля спецслужба сообщила, что по делу о теракте в метро Петербурга в поселке Московский (Новая Москва) задержан старший брат организатора расследуемого преступления Аброра Азимова - Акрам Азимов. По данным ФСБ, он "оказывал пособническую помочь по переправке денежных средств, использованных при подготовке теракта, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций".

Всего по делу арестованы 11 человек (шесть в Санкт-Петербурге и пятеро в Москве), которым инкриминируется совершение теракта, повлекшего умышленное причинение смерти (п."б" ч.3 ст.205 УК РФ), и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч.2 ст.222.1 УК РФ).

В местах проживания подозреваемых были изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции метро "Площадь Восстания", огнестрельное оружие и боеприпасы, отмечали в Следственном комитете РФ.

В МВД РФ сообщали, что отцы Джалилова и братьев Азимовых при получении гражданства РФ предоставили несоответствующие действительности сведения, в связи с чем суды Петербурга и Перми по искам МВД отменили данные решения, соответственно также было аннулировано гражданство их детей - фигурантов дела о теракте.