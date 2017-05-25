Более 9 тыс. жителей Ставрополья из-за паводка остались без света и воды

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Спасатели и коммунальные службы приступили к ликвидации последствий дождевого паводка в Ставропольском крае, в том числе в наиболее пострадавших населенных пунктах Минераловодского городского округа которые остались без свела и воды, сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

"В подтопленных селе Левокумка и поселке Первомайском отключены сети энерго- и водоснабжения" - говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Минераловодского городского округа, в данных населенных пунктах проживает более 9 тыс. человек, в зону подтопления попали порядка 2 тысяч из них. Было эвакуировано свыше тысячи человек.

Пресс-служба главы Ставрополья сообщает, что губернатор Владимир Владимиров в ходе облета пострадавших от паводка районов вдоль русел рек Кума, Подкумок, Суркуль отметил, что наиболее сложное положение сейчас в Минераловодском округе и ряде близлежащих территорий.

В регионе созданы пункты временного размещения, на 2 тыс. человек подготовлены места в санаторно-гостиничных учреждениях в ближайших трех городах. Ведется мониторинг качества воды и санитарной безопасности.

"После паводка коммунальные службы должны быть готовы мгновенно подать и воду, и тепло, чтобы можно было начать наведение порядка. Со своей стороны мы принимаем решение о материальной помощи. Тот кто, потерял имущество, не должен остаться один на один со своей бедой. Каждый пострадавший получит компенсацию", - приводятся в сообщении слова Владимирова.

Как сообщалось, сильные дожди шли на Ставрополье несколько дней. На территории региона введен режим ЧС. МЧС России приняло решение усилить группировку спасателей в Ставропольском крае.

В настоящее время в результате подъема уровня воды в реках в нескольких населенных пунктах подтоплены жилые дома и придомовые территории. В ночь на среду была начата эвакуация в двух наиболее пострадавших от дождевого паводка населенных пунктов Минераловодского городского округа - села Левокумка и поселка Первомайский. К утру четверга из них были эвакуированы 1 тыс. 157 человек.

Помимо сильных дождей специалисты озвучили и еще одну причину подтоплений данных населенных пунктов - нерасчищенное русло реки Кума в районе государственного природного заказника федерального значения Дебри, который является естественной дамбой.

В зонах подтопления началась иммунизация населения против дизентерии и гепатита А.

По данным Главного управления МЧС по региону, 25 и 26 мая на реках Ставропольского края местами сохранится угроза подъема уровней воды до опасных отметок.