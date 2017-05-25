Венедиктов рассказал об опасениях Немцова из-за поступавших ему угроз

Политик думал, что его могут убить, но несколько раз отказывался от предложенной друзьями охраны

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что политик Борис Немцов, застреленный в конце февраля 2015 года, незадолго до убийства рассказывало поступавших в его адрес угрозах, которые усилились после публикации текста политика по ситуации вокруг карикатур французского еженедельника Charlie Hebdo.

На заседании Московского окружного военного суда без присяжных свидетель рассказал, что он дважды разговаривал с Немцовым по поводу поступавших политику угроз. Первый такой разговор состоялся 3-4 мая 2014 года, когда оба оказались на ужине у живущего в Израиле предпринимателя Владимира Гусинского.

"За этим ужином Борис сообщил, что он не хочет возвращаться в Россию, так как его либо посадят, либо убьют. Владимир Гусинский говорил, что ему необходима охрана, даже предложил ему помочь. Я тоже предложил, так как четыре года (нахожусь) под охраной в связи с угрозами, которые мне поступали из Чечни", - сказал Венедиктов, добавив, что Немцов охраной так и не обзавелся.

Последний раз Венедиктов разговаривал с Немцовым буквально за четыре часа до убийства, когда тот зашел к нему в кабинет, явившись на час раньше назначенного у него на радиостанции эфира. "Тогда он сказал, что в последние два месяца усилилось количество угроз в связи с его позицией по карикатурам Charlie Hebdo. (. . .) Я предложил взять ему свою охрану, чтобы она с ним поехала домой после эфира, но он отказался", - рассказал свидетель.

Венедиктов пояснил, что на сайте радиостанции 9 января 2015 года был опубликован текст Немцова под заголовком "Исламская инквизиция", в котором политик рассуждал о том, что нужно делать, чтобы справиться с религиозным террором.

"Через несколько дней после этого глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в инстаграме статью, где сказал: "все те, кто поддерживают "Charlie Hebdo", мои личные враги", - добавил свидетель.

Главред "Эха Москвы" отметил, что за разговором в мае 2014 года Немцов "не называл, откуда исходила угроза, а 27 февраля он сказал - Кадыров и кадыровцы". "Он не сказал чеченцы, я как журналист обратил на это внимание. Он очень переживал. В 1996 году он собирал, если помните, подписи за прекращение войны в Чечне. Как же так, говорил он, я их спас практически, Кадырова, отца его, а они мне угрожают. Это было за четыре часа до убийства", - сказал Венедиктов.

Свидетель уточнил, что Немцов "считал (публичные) выступления главы Чечни угрозами". "С точки зрения Бориса, как я его понимаю, этот блог сдетонировал агрессию в отношении него", - сказал Венедиктов.

Он рассказал, что после убийства Немцова ему стало известно о возможной угрозе, которая исходила из Чечни, и он в целях безопасности на несколько дней покинул Россию. "Я всегда очень серьезно отношусь к тому, что говорит Рамзан Кадыров, в отличие от Бориса, который относился к этому легкомысленно", - заключил Венедиктов.

Выслушав мнения сторон, судья Юрий Житников отказал представителям потерпевшей стороны в допросе Венедиктова с участие коллегии присяжных, которые все это время находились в совещательной комнате. "Отказать в связи с тем, что его показания не являются относимыми по настоящему делу. Ни один из подсудимых не обвиняется в том, что угрожал кому-либо, ни один из них не обвиняется в том, что он совершил эти преступления, исходя из религиозной розни или ненависти", - огласил свое решение Житников, поблагодарив свидетеля за явку в суд.

Фигуранты дела

Политик был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

На скамье подсудимых по делу об убийстве оказались пять человек: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Уголовное дело рассматривает именно военный суд, так как на момент вменяемого ему преступления Дадаев служил в батальоне "Север" ВВ МВД РФ.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "ж, з" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по найму) и ч.3 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц). Как сообщалось, уголовное дело в отношении Шаванова, которого следствие считает соучастником убийства, было прекращено в связи с его гибелью при задержании.

По версии следствия, примерно в конце сентября 2014 года фигуранты а также Беслан Шаванов за вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей согласились на предложение Руслана Мухудинова и иных неустановленных лиц убить Немцова.