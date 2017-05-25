Фигурантов дела о взрыве в Петербурге Азимовых обвинили в терроризме и хранении оружия

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Следователи предъявили уроженцам Киргизии Аброру и Абраму Азимовым обвинение в терроризме и хранении оружия по делу о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга. Об этом сообщил их адвокат Дмитрий Динзе.

"Мои подзащитным предъявлено обвинение по статье 205 (терроризм) и статье 222 (хранение оружия и взрывчатки)", - сказал Динзе "Интерфаксу" в четверг.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.

17 апреля ФСБ России сообщила, что подозреваемый в подготовке террориста-смертника, 26-летний Аброр Азимов задержан в Одинцовском районе Московской области. Басманный суд Москвы отправил его под арест до начала июня.

19 апреля спецслужба сообщила, что по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в поселке Московский (Новая Москва) задержан старший брат организатора расследуемого преступления Азимова - Акрам Азимов. По данным ФСБ, Акрам Азимов "оказывал пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке теракта, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций".

Всего по делу арестованы 11 уроженцев Центральной Азии (шесть в Санкт-Петербурге и пятеро в Москве). Им инкриминируется совершение теракта, повлекшего умышленное причинение смерти (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222.1 УК РФ).

В местах проживания подозреваемых были изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции "Площадь Восстания" петербургского метрополитена, огнестрельное оружие и боеприпасы, отмечали в Следственном комитете РФ.

В МВД РФ сообщали, что отцы Джалилова и братьев Азимовых при получении гражданства РФ предоставили несоответствующие действительности сведения, в связи с чем суды Санкт-Петербурга и Перми по искам МВД отменили данные решения, а соответственно было аннулировано гражданство их детей - фигурантов дела о теракте.