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По обращению Поклонской начата проверка кинокомпании режиссера Учителя

Есть обновление от 21:54

По данным источника "Интерфакса", проверка связана с расходованием бюджетных средств киностудией Учителя

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Полиция проводит проверку кинокомпании режиссера Алексея Учителя в связи с запросом депутата Госдумы Натальи Поклонской, сообщил "Интерфаксу" адвокат Константин Добрынин.

"Сегодня на киностудию Алексея Учителя поступил очередной запрос из управления полиции по Василеостровскому району города Санкт-Петербурга на предоставление документов в связи с проводимой проверкой", - сказал Добрынин в четверг.

"Мы уже сбились со счета, честно говоря, по количеству данных запросов, потому что они плодятся с какой-то абсолютно неимоверной скоростью", - добавил адвокат.

По его словам, проверка связана с обращением депутата Госдумы от "Единой России" Поклонской к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

В то же время информированный источник сообщил "Интерфаксу", что полиция проверяет расходование бюджетных средств киностудией Учителя.

"Оперативник экономической полиции привёз в здание на Крюковом канале, 12 (по данному адресу находится творческо-производственное объединение "Рок", основателем и генеральным директором которого является Учитель - ИФ) запрос от полиции, в котором затребовано предоставить информацию о расходовании бюджетных средств. Запрос поступил в адрес фирмы, получавшей бюджетные деньги", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением информации.

Претензии экс-прокурора Крыма к деятельности Учителя первоначально были связаны с еще не вышедшим на экраны фильмом "Матильда".

Еще до начала проката картина вызвала широкий резонанс. В частности, Поклонская обращалась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении фильма, поскольку, по ее мнению, в картине содержатся сцены, оскорбляющие чувства верующих.

Кроме того, Поклонская заявила, что получила экспертизу фильма "Матильда" и направила ее в Генпрокуратуру. В заключении экспертов было высказано мнение о том, что художественный образ Николая Второго в фильме не соответствует образу канонизированного царя.

В картине рассказывается о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской на фоне поворотных событий отечественной истории. В фильме сыграли Ларс Айдингер, Михалина Ольшанска, Ингеборга Дапкунайте, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский и другие.

В прокат фильм "Матильда" выйдет 26 октября этого года.

Теги: Наталья Поклонская, Алексей Учитель
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