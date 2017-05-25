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Режиссер Учитель призвал Госдуму повлиять на Поклонскую

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Режиссер Алексей Учитель считает возмутительными действия депутата Госдумы Натальи Поклонской, написавшей очередной запрос в правоохранительные органы, и призывает Госдуму вмешаться в ситуацию.

"У нас только несколько дней назад закончилась проверка государственного казначейства, которая проходила по запросу все той же Натальи Поклонской", - сказал Учитель "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, эта ревизия длилась более месяца, "она не выявила ни одного нарушения".

Он сообщил, что в четверг в кинокомпанию режиссера пришел сотрудник из Управления внутренних дел Василеостровского района Санкт-Петербурга и сообщил о необходимости представить в пятидневный срок "все документы, начиная с 2014 года - финансовые, учредительные и прочие".

"Почему депутат Госдумы рассылает веером запросы в госучреждения на одну и ту же тему. Это возмутительно! Госдума должна что-то сделать с этим и вмешаться в ситуацию", - сказал Учитель.

Режиссер отметил, что на деятельности кинокомпании многочисленные проверки отражаются негативно, однако на сроках выхода на экраны фильма "Матильда" очередной запрос Поклонской не скажется.

По словам Учителя, его представители уже обратились в комиссию по этике Госдумы в связи с действиями Поклонской, "однако до сих пор не получили никакого ответа".

Ранее адвокат Константин Добрынин сообщил, что уже почти месяц комиссия по этике Госдумы рассматривает жалобу Учителя на действия Поклонской.

"И все не может ее (жалобу) никак рассмотреть. Мы, конечно, допускаем, что, может быть, эта жалоба потерялась в недрах Госдумы, но в таком случае мы готовы отправить еще одну лично председателю Госдумы, чтобы он уже отнес ее в комиссию по этике", - сказал адвокат, выразив надежду, что в таком случае обращение режиссера не потеряется.

По мнению Добрынина, комиссия по этике поступит правильно, если вынесет замечание Поклонской за столь пристальное внимание к творчеству Учителя.

Претензии экс-прокурора Крыма к деятельности Учителя первоначально были связаны с еще не вышедшим на экраны фильмом "Матильда". В частности, Поклонская обращалась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку картины, поскольку, по ее мнению, в ней содержатся сцены, оскорбляющие чувства верующих.

Кроме того, Поклонская заявила, что получила экспертизу фильма "Матильда" и направила ее в Генпрокуратуру. В заключении экспертов было высказано мнение о том, что художественный образ Николая Второго в фильме не соответствует образу канонизированного царя.

В картине рассказывается о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской на фоне поворотных событий отечественной истории. В фильме сыграли Ларс Айдингер, Михалина Ольшанска, Ингеборга Дапкунайте, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский и другие.

В прокат фильм "Матильда" выйдет 26 октября этого года.

Теги: Алексей Учитель, Наталья Поклонская
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