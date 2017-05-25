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Проверку киностудии Учителя по запросу Поклонской назвали необходимой формальностью

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Проверка киностудии режиссера Алексея Учителя является формальной, заявил вечером в четверг "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В соответствии с законом правоохранительные органы формально обязаны реагировать на обращения депутата Государственной думы", - сказал собеседник агентства.

Ранее адвокат Константин Добрынин сообщил "Интерфаксу" о проверке киностудии Учителя полицией. По его словам, проверка связана с обращением депутата Госдумы от "Единой России" Натальи Поклонской к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

"Сегодня на киностудию Алексея Учителя поступил очередной запрос из управления полиции по Василеостровскому району города Санкт-Петербурга на предоставление документов в связи с проводимой проверкой", - сказал Добрынин в четверг. "Мы уже сбились со счета, честно говоря, по количеству данных запросов, потому что они плодятся с какой-то абсолютно неимоверной скоростью", - добавил адвокат.

Другой информированный источник подтвердил "Интерфаксу", что полиция пришла с проверкой на киностудию режиссера Учителя в Петербурге.

"Оперативник экономической полиции привёз в здание на Крюковом канале, 12 (по данному адресу находится творческо-производственное объединение "Рок", основателем и генеральным директором которого является А.Учитель - ИФ) запрос от полиции, в котором затребовано предоставить информацию о расходовании бюджетных средств. Запрос поступил в адрес фирмы, получавшей бюджетные деньги", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией правоохранительных органов по этом у поводу

Теги: Алексей Учитель, Наталья Поклонская, Петербург
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