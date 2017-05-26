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Роспотребнадзор обнаружил в Приморье склад с 800 литрами "Боярышника"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в Приморье крупную партию лосьона "Боярышник" и тоника "Медовый", которые относятся к запрещенной непищевой спиртосодержащей продукции.

В городе Арсеньеве в ходе проверки в оптовом складе выявлено 1,2 тыс. литров запрещенной к реализации продукции, говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Это 800 литров лосьона с экстрактом "Боярышника" и 400 литров тоника "Медовый", уточняется в сообщении. Продукция арестована, проводится разбирательство.

Усиление борьбы с алкогольными суррогатами началось после того, как в декабре 2016 года от употребления спиртосодержащей жидкости "Боярышник" (лосьона для ванн) в Иркутске умерли 76 человек, число пострадавших превысило 120 человек.

Теги: Приморье
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