Роспотребнадзор обнаружил в Приморье склад с 800 литрами "Боярышника"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в Приморье крупную партию лосьона "Боярышник" и тоника "Медовый", которые относятся к запрещенной непищевой спиртосодержащей продукции.

В городе Арсеньеве в ходе проверки в оптовом складе выявлено 1,2 тыс. литров запрещенной к реализации продукции, говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Это 800 литров лосьона с экстрактом "Боярышника" и 400 литров тоника "Медовый", уточняется в сообщении. Продукция арестована, проводится разбирательство.

Усиление борьбы с алкогольными суррогатами началось после того, как в декабре 2016 года от употребления спиртосодержащей жидкости "Боярышник" (лосьона для ванн) в Иркутске умерли 76 человек, число пострадавших превысило 120 человек.