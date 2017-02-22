Главные новости
В миреAmnesty International заявила об ухудшении ситуации со свободой слова в РоссииВ миреВрачам понадобится несколько недель для изучения причины смерти ЧуркинаВ миреТрамп будет сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и экономической сфере
В России Борьба с "Боярышником"

Суд в Иркутске оставил под стражей восемь фигурантов дела об отравлении "Боярышником"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Иркутска продлил срок содержания под стражей восьми из девяти арестованных по делу о массовом отравлении жидкостью "Боярышник" с метанолом в Иркутске в декабре прошлого года.

"В феврале по ходатайству следователя был продлен срок содержания под стражей восьми обвиняемым, еще одному мера пресечения изменена на домашний арест", - сообщил в среду агентству "Интерфакс" представитель Ленинского райсуда. Он уточнил, что каждому из обвиняемых арест продлен на срок от одного до двух месяцев.

Кроме того, суд оставил под домашним арестом восемь обвиняемых. "По двум отказано в применении домашнего ареста, среди них женщина-продавец - единственная женщина среди обвиняемых, которым избиралась мера пресечения", - уточнил представитель Ленинского райсуда.

В РоссииСуд оставил в силе штрафы продавцам "Боярышника" в ЗабайкальеСуд оставил в силе штрафы продавцам "Боярышника" в ЗабайкальеЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что всего по уголовному делу о массовом отравлении спиртосодержащей жидкостью с метанолом в Иркутске было задержано 22 человека, девяти из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 10 - в виде домашнего ареста, остальным - в виде подписки о невыезде. Это предприниматели, занимавшиеся продажей "Боярышника" в Иркутске, и их сотрудники. Большинство - выходцы из Азербайджана.

Отстранены от должности заместитель руководителя иркутского управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов и заместитель министра имущественных отношений региона Евгения Нефедова. Оба чиновника обвиняются в халатности и находятся под подписками о невыезде.

По данным Минздрава региона, от отравления метиловым спиртом в Иркутске в декабре 2016 года пострадало 123 человека, из которых 76 скончались.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска в конце 2016 года. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Отравление вызвал метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

Теги: Иркустк
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
В Госдуме предложили возродить советскую систему кооперативного строительстваВ Госдуме предложили возродить советскую систему кооперативного строительства
Жильцам предлагают давать в собственность не квартиру, а пай с правом бессрочного пользованияПодробнее
Мосгорсуд усмотрел ложные основания для приема гражданства РФ владельцем "Ведомостей"Мосгорсуд усмотрел ложные основания для приема гражданства РФ владельцем "Ведомостей"
Демьян Кудрявцев подтвердил информацию о судебном разбирательстве, но не уточнил, какие данные суд счел ложнымиПодробнее
Шойгу порекомендовал Великобритании не давать России советов по поводу ЛивииШойгу порекомендовал Великобритании не давать России советов по поводу Ливии
Российский министр усомнился, что в их "зоопарке" вырос зверь, который может указывать медведюПодробнее
Две трети россиян сочли митинги неэффективным способом решения проблемДве трети россиян сочли митинги неэффективным способом решения проблем
Как следует из опроса "Левада-Центра", 27% россиян не видят на данный момент никакого действенного метода для решения своих проблемПодробнее
Скончался постпред России при ООН Виталий ЧуркинСкончался постпред России при ООН Виталий Чуркин
Российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту за день до 65-го дня рожденияПодробнее
Участник нападения на псковских десантников в 2000 году осужден пожизненноУчастник нападения на псковских десантников в 2000 году осужден пожизненно
Уроженец Ставрополья Максим Понарьин ранее был осужден за теракты в московском метро в 2004 годуПодробнее
В Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНРВ Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНР
Дмитрий Песков пояснил, что это решение не противоречит ни международному праву, ни Минским соглашениямПодробнее
Каждый пятый россиянин предложил принять ДНР и ЛНР в состав РФКаждый пятый россиянин предложил принять ДНР и ЛНР в состав РФ
При этом 4% опрошенных считают, что Москва должна помочь киевским властям вернуть контроль над этими территориямиПодробнее
Большинство россиян сочли необходимым сохранить призыв в армиюБольшинство россиян сочли необходимым сохранить призыв в армию
Чаще других в пользу всеобщей воинской повинности высказываются пенсионеры, люди с образованием ниже среднего и селянеПодробнее
Гендиректор хоккейного клуба "Адмирал" арестован во ВладивостокеГендиректор хоккейного клуба "Адмирал" арестован во Владивостоке
Илья Спокойнов фигурирует в деле о мошенничестве с бюджетными деньгамиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреAmnesty International заявила об ухудшении ситуации со свободой слова в РоссииВ миреВрачам понадобится несколько недель для изучения причины смерти ЧуркинаВ миреТрамп будет сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и экономической сфереВ миреПарламент Великобритании одобрил аналог "закона Магнитского"
Премьер Канады пообещал принять нелегальных мигрантов из США
Суд в Иркутске оставил под стражей восемь фигурантов дела об отравлении "Боярышником"
Глава МИД Украины назвал участие РФ общей чертой нерешенных конфликтов в Европе
На Статуе Свободы в Нью-Йорке повесили баннер в поддержку беженцев
В Госдуме предложили возродить советскую систему кооперативного строительства
Постпред США при ООН пожалела о недолгом сотрудничестве с Чуркиным
Amnesty International заявила об ухудшении ситуации со свободой слова в России
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи