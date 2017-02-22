Суд в Иркутске оставил под стражей восемь фигурантов дела об отравлении "Боярышником"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Иркутска продлил срок содержания под стражей восьми из девяти арестованных по делу о массовом отравлении жидкостью "Боярышник" с метанолом в Иркутске в декабре прошлого года.

"В феврале по ходатайству следователя был продлен срок содержания под стражей восьми обвиняемым, еще одному мера пресечения изменена на домашний арест", - сообщил в среду агентству "Интерфакс" представитель Ленинского райсуда. Он уточнил, что каждому из обвиняемых арест продлен на срок от одного до двух месяцев.

Кроме того, суд оставил под домашним арестом восемь обвиняемых. "По двум отказано в применении домашнего ареста, среди них женщина-продавец - единственная женщина среди обвиняемых, которым избиралась мера пресечения", - уточнил представитель Ленинского райсуда.

Ранее сообщалось, что всего по уголовному делу о массовом отравлении спиртосодержащей жидкостью с метанолом в Иркутске было задержано 22 человека, девяти из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 10 - в виде домашнего ареста, остальным - в виде подписки о невыезде. Это предприниматели, занимавшиеся продажей "Боярышника" в Иркутске, и их сотрудники. Большинство - выходцы из Азербайджана.

Отстранены от должности заместитель руководителя иркутского управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов и заместитель министра имущественных отношений региона Евгения Нефедова. Оба чиновника обвиняются в халатности и находятся под подписками о невыезде.

По данным Минздрава региона, от отравления метиловым спиртом в Иркутске в декабре 2016 года пострадало 123 человека, из которых 76 скончались.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска в конце 2016 года. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Отравление вызвал метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.