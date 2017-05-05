В Подмосковье обнаружили подпольный склад "Боярышника"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Росалкогольрегулирование при поддержке силовых структур обнаружило подпольный склад косметического лосьона "Боярышник" в Московской области.

Как сообщает служба, в ходе проверки складских помещений в деревне Горки Ленинского района, было обнаружено более 950 тыс. пузырьков (95 тыс. литров) со спиртосодержащей жидкостью - "Боярышником". Кроме того, там же в пластиковых канистрах находилось около 2,5 тыс. литров этилового спирта.

Спиртосодержащая продукция и этиловый спирт арестованы и изъяты. Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводит административное расследование. Проверка проводилась при участии сотрудников линейного управления МВД России на станции Москва-Рязанская.

Борьба с "Боярышником"

Усиление борьбы с алкогольными суррогатами началось после того, как в декабре 2016 года от употребления спиртосодержащей жидкости "Боярышник" (лосьона для ванн) в Иркутске умерли более 70 человек, число пострадавших превысило 120 человек.

В конце прошлого года премьер РФ Дмитрий Медведев согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя более 25%. Соответствующий запрет вступил в силу 26 декабря 2016 года. 27 марта он был продлён ещё на 90 дней.