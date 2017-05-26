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Около 600 гектаров леса потушено за сутки в Бурятии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Крупный лесной пожар на площади 600 га потушен за минувшие сутки в Кижингинском районе Бурятии, сообщили агентству "Интерфакс" в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Всего за сутки ликвидировано пять лесных пожаров, в том числе в Заиграевском, Прибайкальском, Окинском и Северобайкальском районах республики. В целом огонь прошел по площади в 700 га.

На утро пятницы в Бурятии зарегистрировано два действующих лесных пожара - в Кабанском и Северобайкальском районах. В настоящий момент пожары локализованы, ведется их дотушивание.

На тушении лесных пожаров за сутки было задействовано более 200 человек - сотрудники лесной охраны, местные жители, лесопользователи. К борьбе с огнем в Северо-Байкальском районе были привлечены пожарные-парашютисты Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Работало 36 единиц тяжелой и лесопожарной техники. Мониторинг лесопожарной обстановки осуществляли девять воздушных судов, наземные силы лесной охраны, а также, система космомониторинга.

Всего с начала года в Бурятии зарегистрировано 182 лесных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составляет около 15,2 тыс. га. В прошлом году на эту же дату было зарегистрировано 248 лесных пожаров на общей площади более 84,8 тыс. га.

В республике действует особый противопожарный режим.

По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу в лесах Бурятии прогнозируется чрезвычайная высокая пожарная опасность. Жаркая погода и сильный ветер с порывами до 20 м/с сохранится в ближайшие дни, что осложнит пожарную обстановку.

Теги: Бурятия
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