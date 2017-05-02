Путин пообещал лично проверить работы по восстановлению после пожаров в Сибири

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что намерен посетить районы Сибирского федерального округа, где произошли пожары, чтобы ознакомиться с ходом ликвидации их последствий.

"Сейчас нет необходимости мне вам там мешаться, но я на места обязательно приеду, посмотрю, как идут работы по восстановлению", - сказал Путин во вторник во время видеоконференции по вопросам ликвидации последствий природных пожаров.

Глава государства обратился к участникам видеоконференции - временно исполняющему обязанности главы Бурятии Алексею Цыденову и губернатору Иркутской области Сергею Левченко, заметив, что это для них определенная проверка.

"Для вас это тоже определенная проверка на компетентность, на дееспособность. Надеюсь на то, что все планы, которые были мне и ранее доложены и сейчас, будут реализованы в срок и с высоким качеством", - сказал глава государства.

Кроме того, Путин отметил, что рассчитывает на то, что все органы власти и управления, "которые по долгу службы должны соответствующим образом отреагировать, сделают это профессионально, на высоком уровне".

Обращаясь к МЧС России, президент подчеркнул необходимость принятия всех мер для предотвращения распространения пожаров. "Исхожу из того, что МЧС предпримет все необходимые меры с целью предотвращения распространения пожаров в Сибири, да и, собственно говоря, не только в Сибири, но и других пожароопасных регионах страны", - сказал Путин.

Глава государства также обратил внимание на то, как граждане откликнулись на беду с пожарами и оказывали помощь. "Хотел бы от себя поблагодарить всех наших граждан, кто так оперативно, так тепло, душевно откликнулся на это печальное событие, на эти пожары. Я знаю, что и в Бурятии, и в Иркутской области люди инициативно, быстро очень отреагировали на эти события и делали все, для того чтобы помочь пострадавшим", - сказал Путин.