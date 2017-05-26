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Три четверти россиян хотели бы поклониться привезенным в Москву мощам Николая Чудотворца

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - О принесении мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию знает 81% россиян, впервые услышали об этом 18% респондентов, сообщает ВЦИОМ.

Желание приложиться к мощам Николая Угодника выразили 72% россиян - прежде всего, женщины (81%), люди старше 60 лет (82%) и православные (87%), показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 23-24 мая среди 1200 респондентов.

В целом 83% россиян положительно относятся к тому, что святые реликвии, мощи святых привозят из-за границы для поклонения верующим. Их главным аргументом является то, что святыни станут более доступны для тех, кто по тем или иным причинам не может выехать за границу (69%).

Отрицательно к принесению мощей из-за границы относится каждый десятый (11%). Свою позицию они объясняют тем, что "не надо беспокоить святыни и перевозить их" (34%).

Договоренность о принесении мощей Николая Чудотворца из Италии была достигнута по итогам исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года. Впервые за 930 лет православные россияне смогут прикоснуться к святыне на территории РФ.

Часть мощей была принесена в кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве 21 мая - накануне дня памяти святителя Николая. С 13 по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.

Очередь к мощам Николая Чудотворца

6 фотографий
Теги: Николай Чудотворец, ВЦИОМ
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