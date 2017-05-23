За два дня мощи Николая Чудотворца в Москве посетили почти 19 тыс. человек

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - За два дня пребывания мощей святителя Николая в Москве святому успели поклониться без малого 20 тысяч человек.

"Вчера (по данным) на 21 час (к мощам) успело приложиться 18 600 человек. Подсчеты ведутся через рамки, через которые паломники проходят, так что это единственная объективная цифра", - сказал руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков во вторник на брифинге в храме Христа Спасителя.

По его сведениям, пока что паломники проводят в очереди от двух до четырех часов.

По мнению главы патриаршей пресс-службы священника Александра Волкова, принесение мощей - это "праздник для всех тех, кто приходит сюда в храм, и еще одно подтверждение веры нашего народа".

В очереди дежурят православные волонтеры и священнослужители, в храме постоянно совершаются молебны святителю, "настрой в очереди очень позитивный", заметил отец Александр.

Он также сообщил, что люди приезжают в столицу со всей страны, чтобы поклониться святыне, и поблагодарил правительство Москвы за поддержку в организации мероприятия.