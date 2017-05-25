Главные новости
В миреГенсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГВ РоссииЭкс-главу "Седьмой студии" Итина отправили под домашний арестВ РоссииПо обращению Поклонской начата проверка кинокомпании режиссера Учителя
В мире

Трамп призвал НАТО сосредоточиться на угрозах из России

Есть обновление от 23:19

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал страны-члены Североатлантического альянса сконцентрироваться на проблемах терроризма, миграции и "угрозах из России".

"НАТО в будущем должно сосредоточиться на проблемах терроризма и миграции, а также на угрозах из России и на восточных и южных границах НАТО", - заявил американский президент, выступая на открытии памятников трагедии 11 сентября 2001 года и мемориала Берлинской стены в новой штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

В администрации США считают, что исполнение членами НАТО своего обязательства тратить на оборону 2% ВВП в соответствии с уставом альянса укрепит Европу и осложнит жизнь России.

"Чем больше тратят страны НАТО, тем это хуже для России... По мере того, как Трамп настаивает на том, чтобы НАТО тратила все больше и больше, это явно осложняет жизнь России и создает более сильную и яркую Европу", - сказал журналистам в четверг в Брюсселе сопровождающий Трампа высокопоставленный представитель администрации США, пожелавший остаться неназванным.

По словам чиновника, "на самом деле, Трамп реально усиливает способность НАТО сдерживать любого рода агрессию на своих границах, включая агрессию со стороны России".

По сведениям бельгийских СМИ, около 21:00 по местному времени (22:00 мск) Трамп вылетел из Брюсселя на своем борту Air Force One. Он пробыл в Бельгии 29 часов, встретился с королем Филиппом и королевой Матильдой и провел переговоры с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, беседовал с руководителями институтов ЕС и провел рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Трамп также принял участие в ряде церемоний, приуроченных к открытию новой штаб-квартиры НАТО, и завершил свою программу участием в саммите Североатлантического альянса, прошедшем в форме рабочего ужина лидеров стран организации.

Теперь президента США ждет участие в саммите G7 на Сицилии.

Теги: Дональд Трамп, США, Брюссель
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Генсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГГенсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГ
При этом организация по-прежнему не будет принимать участия в боевых действияхПодробнее
Украинский министр опроверг планы закрыть железнодорожное сообщение с РФУкраинский министр опроверг планы закрыть железнодорожное сообщение с РФ
По его словам, сейчас прекращение пассажирских перевозок на автобусах и в поездах не рассматриваетсяПодробнее
Джон Керри посоветовал будущим политикам учить русский языкДжон Керри посоветовал будущим политикам учить русский язык
По мнению бывшего госсекретаря, это хороший способ влиять на правительствоПодробнее
Кандидат в конгресс США избил журналистаКандидат в конгресс США избил журналиста
Перед этим журналист настаивал на комментарии и отказался выключить диктофонПодробнее
На Украине попробуют прекратить железнодорожное сообщение с Россией летомНа Украине попробуют прекратить железнодорожное сообщение с Россией летом
Сейчас между странами нет грузового сообщения по железной дорогеПодробнее
На севере Манчестера арестован шестой подозреваемый в подготовке терактаНа севере Манчестера арестован шестой подозреваемый в подготовке теракта
Арест произошел в ходе специальной операции в многоквартирном домеПодробнее
Стала известна причина крушения модуля "Скиапарелли" при посадке на МарсСтала известна причина крушения модуля "Скиапарелли" при посадке на Марс
ЕКА выяснило, что спускаемый аппарат разбился из-за ошибок в программах обеспечения навигации и системы управления в бортовом компьютереПодробнее
NBC узнал о связи исполнителя теракта в Манчестере с "Аль-Каидой"NBC узнал о связи исполнителя теракта в Манчестере с "Аль-Каидой"
Перед терактом 22-летний Салман Абеди побывал на родине своей семьи в ЛивииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 мая6 фото
24 мая
Фотохроника 24 мая
Цветочное шоу в Челси9 фото
24 мая
Цветочное шоу в Челси
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня

Да дураки

Владимир Путин о причинах обысков у Кирилла Серебренникова и в "Гоголь-центре"

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГенсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГВ РоссииЭкс-главу "Седьмой студии" Итина отправили под домашний арестВ РоссииПо обращению Поклонской начата проверка кинокомпании режиссера УчителяМоскваГотовивших теракты на транспорте членов ИГ задержали в Москве
В Москве выразили беспокойство в связи с ростом расходов США в рамках НАТО
Мэр Кишинева задержан по обвинению в коррупции
Лидеры НАТО договорились о принципах взаимоотношений с Россией
Генсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГ
Коллеги выступили в защиту экс-главы "Седьмой студии" Итина
Трамп призвал НАТО сосредоточиться на угрозах из России
Орлов объяснил свои слова о банкротстве "Матч ТВ" подтасовкой звука
Проверку киностудии Учителя по запросу Поклонской назвали необходимой формальностью
Правительство внесло в Госдуму законопроект об инновационных научно-технологических центрах
Режиссер Учитель призвал Госдуму повлиять на Поклонскую
Суд в США оставил в силе приостановку иммиграционного указа Трампа
Госкомпании будут платить дивиденды из прибыли по МСФО
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи