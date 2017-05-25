Трамп призвал НАТО сосредоточиться на угрозах из России

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал страны-члены Североатлантического альянса сконцентрироваться на проблемах терроризма, миграции и "угрозах из России".

"НАТО в будущем должно сосредоточиться на проблемах терроризма и миграции, а также на угрозах из России и на восточных и южных границах НАТО", - заявил американский президент, выступая на открытии памятников трагедии 11 сентября 2001 года и мемориала Берлинской стены в новой штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

В администрации США считают, что исполнение членами НАТО своего обязательства тратить на оборону 2% ВВП в соответствии с уставом альянса укрепит Европу и осложнит жизнь России.

"Чем больше тратят страны НАТО, тем это хуже для России... По мере того, как Трамп настаивает на том, чтобы НАТО тратила все больше и больше, это явно осложняет жизнь России и создает более сильную и яркую Европу", - сказал журналистам в четверг в Брюсселе сопровождающий Трампа высокопоставленный представитель администрации США, пожелавший остаться неназванным.

По словам чиновника, "на самом деле, Трамп реально усиливает способность НАТО сдерживать любого рода агрессию на своих границах, включая агрессию со стороны России".

По сведениям бельгийских СМИ, около 21:00 по местному времени (22:00 мск) Трамп вылетел из Брюсселя на своем борту Air Force One. Он пробыл в Бельгии 29 часов, встретился с королем Филиппом и королевой Матильдой и провел переговоры с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, беседовал с руководителями институтов ЕС и провел рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Трамп также принял участие в ряде церемоний, приуроченных к открытию новой штаб-квартиры НАТО, и завершил свою программу участием в саммите Североатлантического альянса, прошедшем в форме рабочего ужина лидеров стран организации.

Теперь президента США ждет участие в саммите G7 на Сицилии.