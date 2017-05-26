Титову продлили полномочия бизнес-омбудсмена

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен продлить полномочия бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

"У вас в конце июня заканчивается срок полномочий. Я вижу, как вы с интересом сами это всё делаете, работаете с интересом. Думаю, правильно будет предложить вам продлить срок ваших полномочий, и я с удовольствием это сделаю", - сказал Путин в пятницу на встрече с Титовым.

Титов поблагодарил главу государства и заявил, что принимает это предложение.

"Я буду делать все возможное, чтобы оправдать доверие, которое вы мне оказали", - добавил Титов.

Пересмотр меры пресечения предпринимателям

Бизнес-омбудсмен в свою очередь обратился к Путину с просьбой поддержать начавшийся процесс пересмотра меры пресечения для предпринимателей, находящихся в СИЗО.

​"Должен сказать, что, наверное, самой важной на сегодня проблемой остается уголовное преследование предпринимателей, о чем вы говорили в своем Послании на 2016 год: что возбудили уголовное дело, "попрессовали" и отпустили", - сказал Титов.

"Мы начали работу с прокуратурой, уже проверили законность содержания очень многих предпринимателей в СИЗО, и сейчас начинается процесс изменения меры пресечения, сегодня достаточно много таких случаев. Поэтому хотели бы обратиться к вам за поручением - прокуратуре вместе с нами продолжить эту работу", - добавил он.

Омбудсмен констатировал, что "у нас пока еще очень много предпринимателей, которые находятся в СИЗО".

"Говорят, что эта мера пресечения необходима для ведения следственных действий, но, к сожалению, часто бывает, что по ним следствие не ведется и следователи даже не приходят", - пояснил Титов.

Титов отметил, что лишь 15% уголовных дел против предпринимателей доходят до результата. Вместе с тем он констатировал, что количество предпринимателей, находящихся в СИЗО, "впервые снизилось на 24%".