Руководивший сборкой рухнувшей сцены в Перми коммерсант арестован на два месяца

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Свердловский районный суд Перми в пятницу избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бизнесмена, под руководством которого монтировали сцену, обрушившуюся на людей в среду.

"Ходатайство следствия об аресте удовлетворено судом", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель суда.

В пресс-службе следственного управления СКР по региону агентству уточнили, что бизнесмена арестовали на два месяца.

"Мужчине предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей - ИФ)", - добавил собеседник агентства.

Как сообщается на сайте краевого следственного управления СКР, обвиняемый, руководивший монтажом сцены, приказал подчиненным не монтировать и не закреплять переднюю опору конструкции к башням, где были подвешены звуковые колонки. В среду около 13:30 одна из башен упала на участников мероприятия из-за сильного порыва ветра.

Ранее сообщалось, что десять зрителей, в том числе восемь детей, пострадали в среду из-за падения металлической конструкции сцены у дома культуры имени Анатолия Солдатова в Перми. Всех пострадавших детей и одного взрослого госпитализировали. В стационарах остаются семь детей, из них шесть - в удовлетворительном состоянии. Одного ребенка прооперировали.

В связи с этим следователи СУ СКР по региону возбудили уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. В ходе расследования в четверг задержали первого подозреваемого - бизнесмена, руководившего работами по монтажу конструкции сцены.

По предварительной версии, обрушение произошло из-за порыва ветра и плохого крепления конструкции сцены.

Кроме того, власти Пермского края инициировали внутреннюю проверку по факту инцидента в отношении казенного учреждения "Центр по реализации проектов в сфере культуры". Именно центр выступил заказчиком установки металлической конструкции сцены. Руководителя учреждения отстранили от должности на время проведения проверки.