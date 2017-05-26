В МИД РФ назвали высылку дипломатов из Эстонии провокацией Таллина

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Москве расценивают высылку из Эстонии двух российских дипломатов как провокационный и необоснованный шаг Таллина.

"Разумеется, он не останется без адекватного ответа. Предпринятая эстонскими властями откровенно враждебная акция безусловно еще больше осложнит двусторонние отношения, и без того по сути загнанные Таллином в тупик", - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с вопросом СМИ о высылке из Эстонии российского генконсула в Нарве и сотрудника этого Генконсульства.

"Расцениваем этот шаг Таллина как провокационный и необоснованный", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Похоже, что кому-то захотелось еще более обострить ситуацию на границах с Россией, поддержать мифы о российской угрозе во всех проявлениях, оправдать русофобскую политику эстонских властей и конфронтационную повестку "сдерживания" нашей страны", - отметили в МИД РФ.

"Случившееся лишь подтверждает проведение правительством Эстонии деструктивной политики, противоречащей долгосрочным интересам отношений между соседними государствами. Ответственность за последствия лежит на эстонских властях", - заявили на Смоленской площади.

Ранее в пятницу стало известно, что генконсулу РФ в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Андрею Сургаеву предписали покинуть Эстонию.

"Мы подтверждаем это, но не комментируем", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь министерства иностранных дел Эстонии Сандра Камилова. Она также не сообщила, в какие сроки дипломаты должны покинуть страну.