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Военные заявили о завершающем этапе строительства железной дороги в обход Украины

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Строительство железной дороги в обход Украины на участке Журавка - Миллеров близится к завершению, сообщил заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

В РоссииРабочее движение по участку железной дороги в обход Украины откроют в августеЧитать подробнее

"На завершающем этапе. Железнодорожные войска в очередной раз продемонстрировали мастерство и профессионализм при выполнении поставленной им задачи",- сказал он в интервью газете "Красная Звезда".

Ранее Булгаков заявлял, что открытие рабочего движения на участке Журавка - Миллерово произойдет в августе текущего года.

Решение о строительстве железнодорожного обхода Украины для поездов, следующих из центральных районов страны в южные регионы, было принято Россией в начале 2015 года.

Теги: Украина, Россия, Минобороны
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