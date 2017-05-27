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Увеличилось число жертв аварии на нефтеперерабатывающем заводе в Ленобласти

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Один из пострадавших в результате аварии на Киришском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Сургутнефтегаза" скончался в больнице, сообщили "Интерфаксу" в комитете по здравоохранению Ленинградской области в субботу.

"Сегодня в 7:30 утра скончался пострадавший, доставленный в больницу с ожогом 95% поверхности тела. Состояние второго пострадавшего без изменений", - сказал собеседник.

Таким образом число жертв аварии увеличилось до трех.

Как сообщалось, в четверг в 09:10 при проведении газоопасных работ на Киришском НПЗ (ООО "КИНЕФ") "Сургутнефтегаза" в Ленинградской области произошел хлопок газа и воспламенение. В 09:59 возгорание было ликвидировано. В результате два человека погибли на месте, двое были госпитализированы.

Киришский НПЗ является единственным нефтеперерабатывающим заводом на северо-западе России, максимальный объем переработки - чуть более 21 млн тонн нефти в год. ООО "КИНЕФ" - дочернее предприятие "Сургутнефтегаза".

Теги: Ленобласть, Сургутнефтегаз
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