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Рогозин подтвердил первый полет нового магистрального самолета МС-21

Корпорация "Иркут" провела первые летные испытания нового пассажирского лайнера

Рогозин подтвердил первый полет нового магистрального самолета МС-21
Самолет МС-21
Фото: ТАСС, Василий Доенин

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин подтвердил, что самолет МС-21 совершил первый полет.

"Летаем", - написал Рогозин в своем фейсбуке в воскресенье, разместив на странице фотографии самолета в воздухе.

Ранее пользователи соцсетей выложили видеокадры первого полета нового самолета.

Семейство пассажирских ближне-среднемагистральных лайнеров МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") - гражданский проект корпорации "Иркут" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию"). Летные испытания самолета ранее планировалось начать в апреле 2017 г., но Рогозин сообщил о переносе срока на конец мая - "с учетом результатов испытаний по статике и иных испытаний".

Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест, кроме того, предполагается запуск производства МС-21-200 вместимостью 150 мест, а также МС-21-400, вмещающего более 200 пассажиров. С 2020 г. "Иркут" планирует ежегодно производить по 20 МС-21, с 2023 г. - нарастить темп до 70 машин в год, заявляли ранее в корпорации.

В Иркутске презентовали новый пассажирский самолет МС-21

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МС-21 - семейство самолетов нового поколения вместимостью от 130 до 211 пассажиров, ориентированное на самый большой сегмент мирового рынка пассажирских самолетовПервый портфель заказов корпорации &quot;Иркут&quot; на новые самолеты МС-21 составляет 175 бортов. Первым заказчиком стал &quot;Аэрофлот&quot;, с которым заключена сделка на 50 единиц.На церемонии выкатки магистрального самолета МС-21 присутствовал премьер РФ Дмитрий Медведев, который отметил, что создание нового пассажирского лайнера является победой российского авиапромаСемейство пассажирских лайнеров МС-21 создается по заказу государства для замены существующего парка Ту-204, Ту-154Б/М и их западных аналогов (главными конкурентами считаются американский Boeing 737 и европейский А-320)Корпорация &quot;Иркут&quot; планирует ежегодно производить по 20 самолетов МС-21, с 2023 года - нарастить темп до 70 машин в год. Первый полет самолета МС-21-300 запланирован на декабрь 2016 года - февраль 2017 года.Лайнер получил имя советского авиаконструктора Александра Сергеевича Яковлева
МС-21 - семейство самолетов нового поколения вместимостью от 130 до 211 пассажиров, ориентированное на самый большой сегмент мирового рынка пассажирских самолетов
Теги: Дмитрий Рогозин, МС-21
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