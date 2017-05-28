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Путин поздравил Рогозина и коллектив корпорации "Иркут" с первым полетом МС-21

Есть обновление от 13:30

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил вице-премьера Дмитрия Рогозина и коллектив корпорации "Иркут" с первым полетом нового российского среднемагистрального самолета МС-21, сообщил в воскресенье журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В РоссииРогозин подтвердил первый полет нового магистрального самолета МС-21Рогозин подтвердил первый полет нового магистрального самолета МС-21Читать подробнее

"Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин по телефону доложил Путину о том, что наш среднемагистральный самолет встал на крыло, совершив первый испытательный полет. Глава государства также позвонил президенту корпорации "Иркут", генеральному директору - генеральному конструктору "ОКБ им. А. С. Яковлева" Олегу Демченко и поздравил его, коллектив предприятия и всех работников отрасли с этим знаменательным событием", - сказал он.

Ранее Рогозин сообщил на своей странице в фейсбуке, что МС-21 совершил первый полет. Вице-премьер также опубликовал фотографии самолета в воздухе.

Семейство пассажирских ближне-среднемагистральных лайнеров МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") - гражданский проект корпорации "Иркут" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию"). Летные испытания самолета ранее планировалось начать в апреле 2017 года, но Рогозин сообщил о переносе срока на конец мая - "с учетом результатов испытаний по статике и иных испытаний".

Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест, кроме того, предполагается запуск производства МС-21-200 вместимостью 150 мест, а также МС-21-400, вмещающего более 200 пассажиров. С 2020 года "Иркут" планирует ежегодно производить по 20 МС-21, с 2023-го - нарастить темп до 70 машин в год, заявляли ранее в корпорации.

Теги: МС-21, Ирккут, Владимир Путин, Дмитрий Песков
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