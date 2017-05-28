Пилотирующие МС-21 летчики не выявили препятствий для его новых испытаний

Продолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1 000 м при скорости 300 км/час

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Первый полет нового пассажирского лайнера МС-21-300 прошел штатно, все системы машины отработали без сбоев, информирует в воскресенье корпорация "Иркут".

"В соответствии с программой, в ходе полета выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом. Данная методика является типовой для первого полета новых типов самолетов", - сказано в сообщении пресс-службы корпорации, поступившем в "Интерфакс".

МС-21 пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя, Героя России Олега Кононенко и летчика-испытателя, Героя России Романа Таскаева.

По словам Кононенко, "полетное задание выполнено полностью". "Полет прошел в штатном режиме. Замечаний, препятствующих продолжению испытаний, не выявлено", - сказал Кононенко, которого цитирует пресс-служба.

Таскаев отметил: "Подтверждены характеристики и режимы работы двигателей, все самолетные системы работали без сбоев".

Продолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1 000 метров при скорости 300 км/час. План полета включал проверку самолета на устойчивость и управляемость, а также на управляемость двигателей, информирует корпорация.

Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин поздравил вице-премьера Дмитрия Рогозина и коллектив корпорации "Иркут" с первым полетом нового российского среднемагистрального самолета МС-21.

Семейство пассажирских ближне-среднемагистральных лайнеров МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") - гражданский проект корпорации "Иркут" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию"). Летные испытания самолета ранее планировалось начать в апреле 2017 года, но Рогозин сообщил о переносе срока на конец мая - "с учетом результатов испытаний по статике и иных испытаний".

Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест, кроме того, предполагается запуск производства МС-21-200 вместимостью 150 мест, а также МС-21-400, вмещающего более 200 пассажиров. С 2020 года "Иркут" планирует ежегодно производить по 20 МС-21, с 2023-го - нарастить темп до 70 машин в год, заявляли ранее в корпорации.