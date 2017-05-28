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Источник сообщил о позитивных ожиданиях Москвы в отношении политики Макрона

Российская сторона рассчитывает, что новый президент Франции не станет препятствовать совместным проектам двух стран

Источник сообщил о позитивных ожиданиях Москвы в отношении политики Макрона
Эммануэль Макрон
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что новый президент Франции Эммануэль Макрон откажется от идеологического давления на французский бизнес и даст "зеленый свет" для работы с Россией и продвижения совместных проектов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в Москве в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Париж.

Вместе с тем он подчеркнул, что конкретные совместные бизнес-проекты президентами обсуждаться, скорее всего, не будут.

"Вряд ли на встречах президенты будут обсуждать какие-то конкретные экономические проекты, но зеленый свет для них может появиться", - сказал собеседник агентства.

"Не секрет, что на протяжении нескольких лет из Елисейского дворца шли сигналы о том, что с Россией французскому бизнесу работать не нужно. Мы надеемся, что таких сигналов больше не будет, бизнес будет работать по своей программе, и никто на него идеологически давить не будет", - отметил источник.

Собеседник агентства отметил, что новый президент Франции - "конкретный, деловой человек", и может прагматично вести диалог с Москвой.

Президент Владимир Путин по приглашению своего французского коллеги Макрона посетит Париж с визитом 29 мая.

Теги: Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
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