Макрон объяснил свое странное рукопожатие с Трампом

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Французский президент Эммануэль Макрон назвал "моментом истины" свое затянувшееся рукопожатие с американским лидером Дональдом Трампом.

Как напоминает "Би-би-си", во время недавней встречи двух президентов в Брюсселе они так сильно сжали руки друг друга во время позирования для фотографов, что журналисты не могли не заметить побелевшие костяшки пальцев лидеров двух стран.

Как пояснил Макрон репортерам, "он хотел показать, что не пойдет на уступки, даже чисто символические, но также не хотел перегнуть палку".

"Би-би-си" отмечает, что многие обратили внимание на то, как во время рукопожатия в преддверии саммита НАТО лидеры двух стран очень долго пожимали руки, пристально глядя друг на друга, а затем Трамп первым попытался освободить руку.

Макрон же заявил, что он таким образом собирался завоевать уважение.

"Дональд Трамп, президент Турции или президент России рассматривают все с точки зрения силы, но меня это не беспокоит. Я не верю в дипломатию посредством публичной критики, но в двусторонних отношениях я ничего не упускаю. Таким образом ты зарабатываешь уважение", - заявил французский лидер.

Как напоминает "Би-би-си", журналисты давно следят за своеобразной манерой Трампа приветствовать коллег. Так он очень резко дернул руку японского премьера, вызвав удивление Синдзо Абэ, затем держал за руку премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, что та объяснила "джентльменским поведением", а во время переговоров с канцлером Германии проигнорировал просьбу фотографов и вопрос самой Ангелы Меркель и не пожал ей руку.