Дерипаска опроверг необходимость иммунитета для дачи показаний сенату США

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что готов дать в Конгрессе США показания о невмешательстве России в американские выборы, и не требует иммунитет за участие в разбирательстве. Об этом говорится в заявлении холдинга Дерипаски "Базовый элемент".

"Статья, опубликованная в газете New York Times 27 мая под заголовком "Россиянин добивается иммунитета, чтобы помочь в слушаниях Конгресса" ("Russian Seeks Immunity to Help Congress Panels"), лишь в некоторых моментах является верной, а по сути своей - ложной и вводящей в заблуждение. Единственной правдой в данной статье является тот факт, что я действительно хочу помочь демократически избранным комитетам Конгресса США, действующим от лица американского народа, установить истину", - цитируются слова Дерипаски в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

"История", которую излагает New York Times, заключается в том, что у меня якобы есть сведения о вмешательстве России в американские выборы, однако я не готов предоставить их до того, как мне будет гарантирован иммунитет. Оба этих утверждения не соответствуют действительности и являются абсолютной ложью. У меня действительно есть доказательства, которые - что, безусловно, неприятно для некоторых, - свидетельствуют прямо о противоположном в отношении истории вмешательства России", - сказал Дерипаска.

Он отметил, что представители комитетов по разведке Палаты представителей и Сената связывались с его юристом в Вашингтоне, а не наоборот.

"Хочу подчеркнуть, иммунитет никогда не являлся условием предоставления мной соответствующей информации и документов, несмотря на утечки, свидетельствующие об обратном, организованные с целью распространения еще большей дезинформации легковерными американскими СМИ. Прекращение распространения клеветы и прочих атак на меня анонимными представителями правительства США являются условием моего участия и содействия", - сказал Дерипаска.

"То, что я якобы добиваюсь в этой "мыльной опере" чего-то большего, чем справедливость, является попросту ложью" - заявил Дерипаска.

В минувшую субботу The New York Times со ссылкой на три анонимных источника сообщила, что Дерипаска якобы был готов дать показания в конгрессе США в рамках комитетских расследований "российского вмешательства" в выборы в обмен на неподсудность.

По информации газеты, члены конгресса отвергли предложение "из опасений, что соглашение по иммунитету создают сложности для следователей ФБР". При этом газета не привела этому никаких доказательств.

Расследование AP

Ранее агентство The Associated Press сообщило, что 10 лет назад бывший советник избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт якобы работал на бизнесмена Олега Дерипаску с целью продвижения российских интересов на постсоветском пространстве. Согласно данным неназванных осведомленных источников и деловой документации, попавшей в распоряжение AP, Манафорт и Дерипаска подписали 10-миллионный контракт, который вступил в силу в 2006 году, и поддерживали бизнес-связи, по меньшей мере, до 2009 года. В этих документах содержались стратегические планы Манафорта и учетные записи о многомиллионных трансферах, сообщало агентство.

Миллиардер назвал публикацию клеветой и подал иск в суд.

Американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о российском вмешательстве в выборы. Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты Конгресса. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".