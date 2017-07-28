Черноморский флот в Крыму перешел на резервные источники энергии из-за блэкаута

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Черноморский флот пользуется резервными источниками питания из-за отключения электроэнергии в Крыму, сообщил "Интерфаксу" начальник службы информационного обеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

"Соединения и части Черноморского флота переведены на резервные источники энергии. Отключение электроэнергии не повлияло на боеготовность флота и выполнение задач", - сказал Трухачев.

Ранее Минэнерго Крыма сообщило о срабатывании противоаварийной автоматики в Краснодарском крае, из-за чего полуостров был обесточен. По данным министерства, в данный момент ведутся восстановительные работы.

В свою очередь замминистра энергетики РФ Андрей Черезов сообщил, что все жители Крыма получат электроэнергию в течение часа.

"Сейчас уже подали на данный момент 160 МВт, я думаю, в течение часа всем будет подано напряжение", - сказал он, добавив, что остались технические вопросы и невозможно всем подать энергию одновременно.