Все потребители Крыма получат электроэнергию в течение часа

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Все потребители Крыма, оставшиеся без электричества в пятницу днем, получат электроэнергию в течение часа, сообщил "Интерфаксу" замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.

"Сейчас уже подали на данный момент 160 МВт, я думаю, в течение часа всем будет подано напряжение", - сказал он, добавив, что остались технические вопросы, невозможно всем подать электроэнергию одновременно, на это требуется время.

"Причина не в Крыму и не в энергомосту. Отключились две линии 500 кВ, от которых последовали отключения на территории юга, и соответственно, под ограничение по автоматике попала республика Крым", - сказал он.

Он также отметил, что никакого повреждения оборудования, в частности, на энергомосте, не было, были отключения на линиях в Краснодарском крае и на Ставрополье.

"В условиях высокого потребления в энергодефицитной юго-западной части энергосистемы Краснодарского края, на фоне дефицита активной и реактивной мощности произошло отключение двух линий 500 киловольт, по которым обеспечивается покрытие нагрузки в Краснодарской энергосистеме и энергомоста", - сообщили "Интерфаксу" в "Системном операторе ЕС".

Как сообщалось, из-за аварии дефицит мощности в энергосистеме Крыма составил 1000 МВт.

На сегодняшний день централизованное электроснабжение потребителей региона при суммарном потреблении порядка 1280 МВт обеспечивается за счет собственной генерации (порядка 195 МВт), генерации мобильных ГТЭС (285 МВт) и перетока мощности со стороны ОЭС Юга по энергомосту (до 800 МВт).