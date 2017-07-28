Румыния и Венгрия не разрешили самолету с Рогозиным проследовать в Кишинев

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, летевший в Кишинев на самолете российской авиакомпании и приземлившийся в Минске, сообщил, что власти Румынии и Венгрии не разрешили его самолету проследовать в Молдавию.

Самолет одной из российских гражданских авиакомпаний, на котором российская делегация во главе с вице-премьером, спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Рогозиным направлялась в Молдавию, в пятницу был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. Согласно объявлению, сделанному капитаном воздушного судна, самолет не смог совершить посадку в пункте назначения "в связи с закрытием воздушного пространства над территорией Румынии".

Как сообщил Рогозин "Интерфаксу", решение о полете в Молдавию регулярным рейсом было связано с инцидентом, который возникал у чартерного самолета, которым вице-премьер летел в Кишинев несколько лет назад и который власти Румынии попытались принудить к посадке.

"В последующие разы мы, в принципе благополучно, пользовались услугами этой (гражданской - ИФ) авиакомпании, проблем никогда не возникало, - пояснил он, добавив, что маршруты этой авиакомпании проложены в облет Украины. - Проблем с пересечением белорусского, польского, словацкого, венгерского, румынского пространства не возникало".

Рогозин рассказал, что "в этот раз диспетчеры Румынии из Бухареста связались с бортом, для того, чтобы уточнить лист пассажиров и подтвердить, что на борту находится делегация и ее руководитель".

"Запретили при этом войти в воздушное пространство, - рассказал вице- премьер. - Когда пилоты связались с Будапештом и попытались договориться, поскольку топливо на борту ограничено, о транзитной посадке в аэропорту Будапешта с тем, чтобы самолет мог дальше проследовать в Кишинев через румынское пространство, а вопрос по делегации был бы решен дополнительно после консультаций с российским МИДом, Венгрия также отказала и в транзите через свое пространство, и в посадке в Будапеште".

По словам Рогозина, в связи со сложившейся ситуацией (в том числе с заканчивающимся топливом и находящимся на борту большим количеством детей и женщин), экипаж воздушного судна связался с ним.

"Было принято решение идти на безопасный запасной аэродром в Минск, с тем, чтобы провести необходимую дозаправку и уже с земли связаться с властями по дальнейшему перелету самолета, с тем чтобы добиться беспрепятственной доставки пассажиров данного самолета", - сообщил вице-премьер.

Глава российской делегации добавил, что с борта авиалайнера связался с российским МИДом и Росавиацией, информация о произошедшем воздушном инциденте была передана. "Все выводы будут сделаны", - пообещал Рогозин.

Рогозин занесен в санкционный список ЕС в связи с событиями на Украине.

Цель полета Рогозина

Российский вице-премьер направлялся в Кишинев, чтобы провести переговоры с президентом Додоном по его личному приглашению. На следующий день вместе с главой Молдавии он планировал отправиться в Бендеры, где должны состояться мероприятия по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре.

Рогозин назвал решение властей Румынии не пропускать гражданский самолет, на котором, российская делегация направлялась в Молдавию для переговоров с Игорем Додоном, демаршем в адрес молдавского президента.

"Сегодня утром Додон проговорил все детали визита (российской делегации - ИФ) с послом России Фаритом Мухаметшиным. По сути дела, это еще и демарш в адрес молдавского президента", - сказал Рогозин журналистам в пятницу.

Сообщение пресс-службы S7

Регулярному рейсу S7-157 по маршруту Москва - Кишинев было запрещено вхождение в воздушное пространство Румынии службой организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту "санкционной персоны", подтвердила авиакомпания.

На борту находится 165 пассажиров, включая 11 детей. Экипаж принял решение совершить посадку в аэропорту Минска.

"S7 Airlines делает все возможное, чтобы как можно скорее доставить пассажиров в Кишинев. Кроме того, в аэропорту Кишинева ожидают вылета обратного рейса 170 человек", - сказано в сообщении.