Летевший в Кишинев самолет с Рогозиным развернулся в сторону Москвы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Самолет компании S7, на котором российский вице-премьер-министр Дмитрий Рогозин летел в Кишинев, развернулся в сторону Москвы, сообщили молдавские интернет-ресурсы, которые опубликовали данные сайта Flightradar.

Согласно этим данным, самолет, достигнув воздушного пространства Венгрии, совершил маневр по развороту в сторону Москвы. Между тем корреспондент "Интерфакса" передал из кишиневского аэропорта, что здесь началась регистрация пассажиров на рейс S7, который должен полететь в Москву.

Регистрация началась с опозданием в два часа, так как сообщалось о задержке самолета. После начала регистрации на панно информации аэропорта в графе "Прилеты" появилась надпись о том, что рейс компании S7 Москва - Кишинев "перенаправлен".

Службы информации аэропорта не предоставляет другой информации.