Путин обсудил с постоянными членами СБ РФ отношения России и США

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на нем обсуждались отношения России и США, а также создание зон деэскалации в Сирии, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состоялось обсуждение актуальных вопросов социально-экономической внутрироссийской повестке дня, обмен мнениями по продолжающейся работе по созданию зон деэскалации в Сирии. Затрагивались также некоторые аспекты двусторонних отношений России и США", - сказал Песков.

Во встрече приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов.

В пятницу Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР. За законопроект проголосовали 98 сенаторов, двое проголосовали против.

В пятницу МИД РФ объявил ответные меры в отношении Вашингтона в связи с принятием в конгрессе США законопроекта о санкциях против России.

"В этой связи предлагаем американской стороне до 1 сентября этого года привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США", - заявили в МИД России.

"Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек. В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ", - пояснили на Смоленской площади.

В заявлении также сказано, что "российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору".

"Оставляем за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США", - подчеркнули в МИД России.

29 декабря 2016 года администрация Барака Обамы ввела санкции против Москвы, причиной стали обвинения России в кибератаках. В частности, госдепартамент объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, работавших в Вашингтоне и Сан-Франциско. Кроме того, были закрыты жилые комплексы российских дипломатов в штате Мэриленд и в Нью-Йорке, которые, как утверждали в Вашингтоне, использовались в целях разведки.