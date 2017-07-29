Крушение судна в Черном море привело к возбуждению уголовного дела

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы Главного следственного управления СКР по республике Крым в связи с затоплением в Черном море судна Anda возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба либо повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщил в субботу Следственный комитет.

"По данным следствия, 29 июля 2017 года около 6 часов вблизи полуострова Крым в акватории Черного моря произошло затопление теплохода Anda, следующего под флагом Тоголезской Республики. В ходе проведения спасательных работ в районе крушения обнаружены 8 членов экипажа указанного теплохода. Местонахождение 9-го члена экипажа на момент возбуждения уголовного дела не установлено", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится ряд следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств крушения. Расследованием занимается крымские следователи.

Судно под флагом Того с членами экипажа - тремя гражданами Индии и шести сирийцами потерпело крушение в шторм примерно в 40 километрах от Крымского полуострова. "Экипаж предварительно не справился с управлением в сложных метеоусловиях, в районе крушения ураганный ветер и ливень", - сказал "Интерфаксу" источник.

Спасены восемь моряков, их везут в Ялту.

Судьба еще одного члена экипажа пока неизвестна. Поисково-спасательную операцию осложняет шторм: волнение моря в 5 баллов и сильный ветер скоростью до 20 метров в секунду.