Россия пока не будет прекращать поставки ракетных двигателей в США

По словам первого вице-премьера Дмитрия Рогозина, такое решение могут принять только президент и Совет безопасности

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, что Россия пока не намерена прекращать поставки ракетных двигателей США.

"Мы видим все сильные и слабые стороны Соединенных Штатов, мы принимаем во внимание лозунг: "Космос вне политики", но ничто не вечно под луной", - сказал Рогозин в субботу в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он подчеркнул, что этот вопрос относится к компетенции президента России и Совета безопасности РФ.

В 1997 году Москва и Вашингтон заключили соглашение почти на $1 млрд о поставках 101 двигателя РД-180. Полтора года назад конгресс США ввел запрет на их использование после 2019 года, но затем отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших трех лет в США созданы не будут. Сразу после этого консорциум United Launch Alliаnce (ULA) заказал у НПО "Энергомаш" дополнительно 20 РД-180.

19 июля глава НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов сообщил, что компания поставит в 2017-2018 гг. в США наибольшее количество ракетных двигателей. "Контракты подписаны сегодня вплоть до 2019 года по поставкам двигателей в США. В этом и в следующем году планируются наибольшие поставки, будут поставлены по 11 двигателей РД-180 и по четыре двигателя РД-181", - сказал Арбузов.