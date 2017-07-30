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Путин примет парад в честь Дня ВМФ России

Есть обновление от 12:08

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин утром в воскресенье в Санкт-Петербурге принимает главный военно-морской парад страны, посвященный Дню ВМФ России.

Глава государства на катере обойдет парадный строй кораблей, выстроенный на Неве, и поприветствует их экипажи.

В параде задействованы десятки кораблей, самолетов и вертолетов Балтийского, Северного и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

Этот парад - первый в новейшей истории России. Он является центральным мероприятием торжеств, посвященных празднованию Дня Военно-Морского флота.

В соответствии с указом президента, подписанным на этой неделе, парад ВМФ будет и впредь проходить в Петербурге в последнее воскресенье июля.

Репетиция парада ВМФ в Петербурге

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Торжественный парад пройдет в воскресенье в День Военно-морского флотаВ связи с проведением репетиции парада днем в пятницу развели сразу четыре моста в центре города: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и ЛитейныйВ парадной линии на рейде Невы в репетиции принимают участие установленные на швартовых бочках фрегат &quot;Адмирал Макаров&quot;, корвет &quot;Стойкий&quot;, подводная лодка &quot;Дмитров&quot;Власти Петербурга попросили жителей не пользоваться личными автомобилями в пятницуМероприятие завершится пролётом парадной группы морской авиацииВ репетиции задействованы корабли, суда, подводные лодки и летательные аппараты Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии
Торжественный парад пройдет в воскресенье в День Военно-морского флота
Теги: Петербург, ВМФ, Владимир Путин
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