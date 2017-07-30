Путин примет парад в честь Дня ВМФ России

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин утром в воскресенье в Санкт-Петербурге принимает главный военно-морской парад страны, посвященный Дню ВМФ России.

Глава государства на катере обойдет парадный строй кораблей, выстроенный на Неве, и поприветствует их экипажи.

В параде задействованы десятки кораблей, самолетов и вертолетов Балтийского, Северного и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

Этот парад - первый в новейшей истории России. Он является центральным мероприятием торжеств, посвященных празднованию Дня Военно-Морского флота.

В соответствии с указом президента, подписанным на этой неделе, парад ВМФ будет и впредь проходить в Петербурге в последнее воскресенье июля.