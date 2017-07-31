В горевшей тюремной больнице во Владивостоке еще в июне выявили нарушения пожарной безопасности

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура в июне при проверке краевой больницы Главного управления Федеральной службы исполнения наказания (ГУФСИН) во Владивостоке, где в воскресенье вечером при пожаре погибли четверо осужденных, требовала устранить нарушения пожарной безопасности, сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник прокурора Приморья Елена Телегина.

"Прокурор края в прошлом месяце выезжал в это учреждение для проверки качества оказания медпомощи осужденным. В ходе проверки был произведен обход палат, медицинских отделений, административных и хозяйственных помещений", - сказала Телегина.

По итогам проверки были выявлены различные нарушения, в том числе и требований пожарной безопасности.

Прокурор Приморья по итогам проверки внес представление руководителю ГУФСИН России по Приморскому краю с требованием устранить выявленные нарушений закона. В отношении заместителя начальника учреждения было возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщалось, пожар в больнице ГУФСИН во Владивостоке произошел поздно вечером по местному времени в минувшее воскресенье. Очаг находился в хозяйственном блоке. Возгорание вызвало сильное задымление, в результате чего выше этажом погибли четверо осужденных.

"Предварительно установлено, что задымление произошло в результате короткого замыкания, четверо осужденных погибли от отравления угарным газом", - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Приморью Аврора Римская.

По предварительным данным, пожар произошел из-за возгорания электропроводки.