Источник сообщил об увольнении главного редактора Rambler News Service

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Главный редактор Rambler News Service (RNS) Петр Канаев покидает свой пост и переходит на работу в РБК, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, Канаев уже сообщил о данном решение коллективу. "Он дорабатывает последнюю неделю, четвертого августа покинет RNS", - уточнил собеседник "Интерфакса".

Кроме того, он сообщил, что уже с новой недели Канаев начнет работать в холдинге РБК. По информации собеседника агентства, "он займет руководящую должность в объединенной редакции".

Пресс-секретарь РБК Егор Тимофеев сообщил, что "слышит впервые об этом", директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Матвей Алексеев подтвердил информацию об уходе Канаева, сообщив, что пост главного главного редактора Rambler News Service займет Александр Малахов.

"С 2015 года Александр занимал позицию заместителя главного редактора RNS, ранее руководил службой экономической информации ИА ТАСС, несколько лет проработал старшим корреспондентом в газете "КоммерсантЪ".

RNS - информационное агентство, специализирующееся на экономических новостях. Принадлежит группе компаний Rambler&Co Александра Мамута. Канаев является главредом RNS с момента запуска в 2015 году, до этого он занимал должность первого заместителя главного редактора экономической службы ТАСС.

РБК - медиахолдинг, включающий телеканал, интернет-портал и газету. В мае этого года новым владельцем холдинга стал бизнесмен Григорий Березкин, выкупив 65% акций, а также долговые обязательства холдинга у бывшего владельца олигарха Михаила Прохорова.

Сейчас объединенную редакцию РБК возглавляют Елизавета Голикова и Игорь Тросников, которые год назад пришли в компанию из информационного агентства ТАСС. Они пришли на смену команды уволившейся Елизаветы Осетинской, которая была шеф редактором холдинга с 2013 года. Помимо Осетинской свои посты покинули главред информагентства Роман Баданин и главный редактор газеты "РБК" Максим Солюс.