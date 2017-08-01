СМИ узнали о планах изменения нормы о муниципальном фильтре на выборах

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Способы корректировки процедуры сбора подписей на губернаторских выборах обсудили эксперты на последнем заседании рабочей группы в администрации президента (АП), сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на близкий к АП источник и федерального чиновника.

"Речь, в частности, идет о создании "особых условий" для представителей парламентских партий. В случае если у партии есть хотя бы один представитель в Госдуме, она освобождается от необходимости сбора подписей. Кроме того, процедуру хотят сделать более технологичной, разрешив кандидатам собирать подписи муниципальных депутатов не лично, а через систему многофункциональных центров", - говорится в публикации.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила изданию, что "в нынешнем виде данную правовую форму необходимо отменять" и предложить вариант, который позволит "эффективно отфильтровывать фейковый политический мусор, но при этом не тормозить, а способствовать реальной политической конкуренции".

Газета отмечает, что если бы изменения вступили в силу сейчас, право выдвигать своих кандидатов без подписей имели бы шесть политических партий, в том числе "Гражданская платформа" и "Родина": их председатели получили депутатский мандат на выборах седьмого созыва.

Собеседник, близкий к руководству внутриполитического блока Кремля, пояснил изданию, что решение по изменению нормы о сборе подписей будет принято уже после избирательного цикла 2017/2018 года. Этот вопрос, по его словам, обсуждался с экспертами и политическими партиями в рамках рабочей группы по изменению избирательного законодательства.

"Не исключено, что эти предложения могут стать пунктами в предвыборной программе основного кандидата и будут отражать новый подход во внутренней политике государства", - пояснил источник.