Главные новости
В РоссииСотрудникам посольства США закрыли доступ к даче в Серебряном боруСпортЛос-Анджелес достиг соглашения с МОК о проведении Игр-2028В миреВ посольстве США в РФ оценили последствия высылки сотрудников дипмиссии
В России

СМИ узнали о планах изменения нормы о муниципальном фильтре на выборах

В АП задумались о создании "особых условий" для представителей парламентских партий

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Способы корректировки процедуры сбора подписей на губернаторских выборах обсудили эксперты на последнем заседании рабочей группы в администрации президента (АП), сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на близкий к АП источник и федерального чиновника.

"Речь, в частности, идет о создании "особых условий" для представителей парламентских партий. В случае если у партии есть хотя бы один представитель в Госдуме, она освобождается от необходимости сбора подписей. Кроме того, процедуру хотят сделать более технологичной, разрешив кандидатам собирать подписи муниципальных депутатов не лично, а через систему многофункциональных центров", - говорится в публикации.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила изданию, что "в нынешнем виде данную правовую форму необходимо отменять" и предложить вариант, который позволит "эффективно отфильтровывать фейковый политический мусор, но при этом не тормозить, а способствовать реальной политической конкуренции".

Газета отмечает, что если бы изменения вступили в силу сейчас, право выдвигать своих кандидатов без подписей имели бы шесть политических партий, в том числе "Гражданская платформа" и "Родина": их председатели получили депутатский мандат на выборах седьмого созыва.

Собеседник, близкий к руководству внутриполитического блока Кремля, пояснил изданию, что решение по изменению нормы о сборе подписей будет принято уже после избирательного цикла 2017/2018 года. Этот вопрос, по его словам, обсуждался с экспертами и политическими партиями в рамках рабочей группы по изменению избирательного законодательства.

"Не исключено, что эти предложения могут стать пунктами в предвыборной программе основного кандидата и будут отражать новый подход во внутренней политике государства", - пояснил источник.

Теги: Россия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Президентские гранты получили 970 НКО из 79 регионов РоссииПрезидентские гранты получили 970 НКО из 79 регионов России
Среди победителей конкурса есть НКО-"иностранные агенты"Подробнее
Фигурантов дела "Т Плюс" Вайнзихера и Ольховика перевели под домашний арестФигурантов дела "Т Плюс" Вайнзихера и Ольховика перевели под домашний арест
Ранее они были отправлены под стражу в рамках дела о взятках руководству КомиПодробнее
Сотрудникам посольства США закрыли доступ к даче в Серебряном боруСотрудникам посольства США закрыли доступ к даче в Серебряном бору
В соответствие с мерами, объявленными МИД РФ, доступ на дачу должен быть закрыт 1 августа, но на объект не пускают дипломатов уже второй деньПодробнее
Минтранс пообещал разобраться с проблемой досмотра в метро ПетербургаМинтранс пообещал разобраться с проблемой досмотра в метро Петербурга
В петербургской подземке признали, что усиление досмотра пассажиров привело к многочисленным жалобами и очередямПодробнее
В Кремле уточнили категории сокращаемых сотрудников американских дипмиссийВ Кремле уточнили категории сокращаемых сотрудников американских дипмиссий
Среди 755 сотрудников дипмиссий США, которые должны быть сокращены, - и дипломаты, и техперсонал, в том числе граждане РФПодробнее
МИД России пообещал Польше "асимметричный ответ" на снос советских памятниковМИД России пообещал Польше "асимметричный ответ" на снос советских памятников
Речь идет о персональных санкциях и мерах экономического воздействияПодробнее
Путин объявил о сокращении 755 работников американских дипмиссий в РоссииПутин объявил о сокращении 755 работников американских дипмиссий в России
Сейчас в американских диппредставительствах в стране работают более тысячи сотрудниковПодробнее
В результате пожара в СИЗО Владивостока погибли четверо подследственныхВ результате пожара в СИЗО Владивостока погибли четверо подследственных
Пожар начался в бытовой комнате и вызвал сильное задымлениеПодробнее
Рогозин рассказал об отказе главы МИД Румынии лететь через МосквуРогозин рассказал об отказе главы МИД Румынии лететь через Москву
Вице-премьер связал это решение с недавним инцидентом с российским самолетомПодробнее
Рогозин пообещал персональные санкции сорвавшим его визит в МолдавиюРогозин пообещал персональные санкции сорвавшим его визит в Молдавию
Накануне Венгрия и Румыния не пустили самолет с российской делегацией на борту в свое воздушное пространствоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото
31 июля
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes
Военно-морской парад в Петербурге12 фото
30 июля
Военно-морской парад в Петербурге
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСотрудникам посольства США закрыли доступ к даче в Серебряном боруСпортЛос-Анджелес достиг соглашения с МОК о проведении Игр-2028В миреВ посольстве США в РФ оценили последствия высылки сотрудников дипмиссииВ РоссииМинтранс пообещал разобраться с проблемой досмотра в метро ПетербургаЭкономикаФАС возбудила дело в отношении"большой четверки" из-за национального роумингаКультураФедор Чистяков решил эмигрировать из России после запрета "Свидетелей Иеговы"

Президентские гранты получили 970 НКО из 79 регионов России

Президентские гранты получили 970 НКО из 79 регионов РоссииСреди победителей конкурса есть НКО-"иностранные агенты" Подробнее

СМИ узнали о планах изменения нормы о муниципальном фильтре на выборах

В АП задумались о создании "особых условий" для представителей парламентских партий Подробнее

Для граждан 18 стран упростили визовый режим во Владивостоке

Суд рассмотрит жалобу защиты осужденного за оправдание терроризма имама

Оргкомитет летней Олимпиады-2028 получит от МОК $1,8 млрд

В Белом доме пообещали ответить на контрмеры Москвы

ИААФ отказалась изменять сроки восстановления членства ВФЛА

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу заявил, что вопрос участия российской организации будет рассмотрен в ноябре Подробнее

США разработали план поставки оборонительного вооружения Украине

Трамп с предложением еще не ознакомился, быстрого решения по этому вопросу не предвидится Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи