Доступ сотрудников посольства США к даче в Серебряном бору в Москве прекращен

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Запрет на использование посольством США в РФ дачи в Серебряном бору и складского помещения на Дорожной улице на юге Москвы вступает в силу во вторник 1 августа. Доступ к этим объектам будет приостановлен в соответствии с решением о мерах в отношении загранпредставительств США, объявленных МИД РФ в пятницу, 28 августа. Кроме того, согласно этому решению, США должны будут сократить численность сотрудников загранпредставительств в РФ с нынешних 1,2 тыс. до 455 человек.

В посольстве США в РФ заявили, что глубоко разочарованы решением Москвы и категорически возражают против него. Кроме того, в понедельник представитель дипмиссии Мария Олсон сообщила "Интерфаксу", что сотрудники посольства не допускаются в здание посольской дачи в Серебряном бору уже с воскресенья и не смогли забрать оставшиеся там вещи.

Российская сторона пошла на такой шаг после того, как американские власти выдворили в конце прошлого года из страны 35 сотрудников российских загранпредставительств и закрыли принадлежащие постпредству РФ при ООН и посольству в Вашингтоне дипломатические комплексы в Нью-Йорке и Мэриленде.

Президент РФ Владимир Путин тогда назвал действия администрации США провокационными, однако подчеркнул, что Россия не будет опускаться до уровня "кухонной дипломатии" и не станет принимать ответные меры в виде высылки дипломатов США и ограничения их доступа к местам отдыха. Российская сторона в течение более полугода ждала от Вашингтона возвращения российской дипсобственности, однако американская администрация не предприняла шагов в данном направлении.

Решение об ответных мерах было принято вскоре после того, как Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России. Законопроект, в частности, предусматривает кодификацию уже действующих ограничений, что лишит администрацию США возможности самостоятельно принимать решения о судьбе действующих санкций, и решение о снятии ареста с российской дипсобственности, в том числе.

В связи с этим, по мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, ждать разрешения проблемы с дипсобственностью США в РФ в обозримом будущем не стоит.

"Здесь ситуация абсолютно зеркальная. В тот день и час, когда американцы снимут арест с нашей дипломатической собственности в США, я думаю, что очень быстро соответствующий арест будет снят и с американской собственности", - сказал В.Васильев "Интерфаксу" в понедельник.

"На ближайшее время, как вчера (в воскресенье - ИФ) сказал Владимир Владимирович (Путин - ИФ), отношения, скорее всего, не улучшатся, следовательно, это распространяется и на дипломатическую собственность", - отметил эксперт.