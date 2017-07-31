Сотрудникам посольства США закрыли доступ к даче в Серебряном бору

В соответствие с мерами, объявленными МИД РФ, доступ на дачу должен быть закрыт 1 августа, но на объект не пускают дипломатов уже второй день

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американских дипломатов в РФ в течение двух дней не допускаются в здание посольской дачи в Серебряном бору, заявили "Интерфаксу" в дипмиссии.

"Все верно, доступ закрыт как вчера, так и сегодня", - сказала пресс-секретарь посольства Мария Олсон в ответ на просьбу подтвердить сообщения о том, что представители США не могут попасть в здание.

"Мы не можем попасть на дачу, чтобы забрать оставшиеся там вещи", - добавила она.

Олсон также сообщила, что ей ничего не известно о том, открыт ли доступ к складскому помещению на Дорожной улице.

В соответствие с мерами, объявленными в пятницу МИД РФ, доступ к даче посольства США в Серебряном бору и складу на Дорожной улице должен быть приостановлен с 1 августа.

Отношения между Россией и США существенно осложнились в конце этого месяца. 28 июля Москва потребовала от Вашингтона к 1 сентября привести число работающих в посольствах и консульствах в РФ сотрудников в соответствие с числом российских дипломатов и техсотрудников, которые находятся в США. Такое решение было принято в связи с подготовкой новых американских санкций в отношении России.